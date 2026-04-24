Yeniçağ Gazetesi
24 Nisan 2026 Cuma
Anasayfa Ekonomi 2 milyon TL'yi geçen maaşa çalışacak kimse bulunamıyor: Türkiye’nin en çok kazandıran mesleği

Türkiye iş gücü piyasasında üniversiteli işsizliği ile personel kıtlığı aynı anda yaşanırken; sualtı kaynakçılığından siber güvenlik uzmanlığına, beton pompa operatörlüğünden ERP danışmanlığına kadar birçok alanda yıllık kazançlar 2 milyon TL barajını devirdi.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Türkiye’de işsizlik verileri tartışılmaya devam ederken, bazı sektörlerde "ne verirseniz verin eleman bulamıyoruz" feryadı yükseliyor. Yıllık kazancı 2 milyon TL’yi aşan, ancak çalışacak personel bulunamadığı için işverenlerin kapıda beklediği o meslekleri araştırdık.

Türkiye iş gücü piyasasında eşine az rastlanır bir paradoks yaşanıyor. Bir yanda üniversite mezunu işsizlik oranı dikkat çekerken, diğer yanda aylık geliri 170 bin TL’yi (yıllık 2 milyon TL+) bulan teknik uzmanlıklar ve saha işleri "aday" bulamıyor.

Sanayiden teknolojiye kadar birçok sektörde, yüksek maaş tekliflerine rağmen koltuklar boş kalıyor.

İşte piyasa analistlerinden ve sektör temsilcilerinden derlenen bilgilere göre, 2026 yılı itibarıyla Türkiye’nin en çok kazandıran ama en az tercih edilen "altın" meslekleri:

Sualtı Kaynakçılığı, baraj inşaatlarından liman onarımlarına kadar geniş bir alanda çalışan bu profesyoneller, hayati risk ve ağır fiziksel şartlar nedeniyle piyasada "karaborsa" haline gelmiş durumda.

Proje bazlı çalışan kıdemli bir sanayi dalgıcının yıllık geliri, tazminatlarla birlikte 2 milyon TL barajını rahatlıkla aşıyor.

Beyaz yakalı tarafta ise durum farklı değil. Şirketlerin dijital omurgasını kuran ERP Danışmanları ile veri güvenliğini sağlayan Siber Güvenlik Uzmanları, yıllık bazda dudak uçuklatan rakamlara imza atıyor.

Özellikle döviz endeksli projelerde çalışan uzmanlar için 2 milyon TL bir "tavan" değil, "başlangıç" noktası kabul ediliyor. Ancak bu alandaki yüksek teknik bilgi gereksinimi, arzın talebi karşılamasına engel oluyor.

İnşaat sektöründeki dönüşüm ve büyük projeler, profesyonel Beton Pompa Operatörleri ile Alçıpan Ustalarını en çok aranan isimler arasına soktu.

Genç neslin fiziksel işlerden uzaklaşmasıyla birlikte, elinde geçerli sertifikası olan ve iş disiplinine sahip bir operatörün yıllık kazancı, birçok beyaz yakalı yöneticiyi geride bırakarak 2,5 milyon TL seviyelerine ulaşmış durumda.

Sektör temsilcilerine göre bu tablonun en büyük nedeni "statü algısı". Yüksek kazanç vaadine rağmen, gençlerin masa başı ve plaza işlerini tercih etmesi, teknik ve fiziksel beceri gerektiren bu alanlarda devasa bir açık yaratıyor.

Uzmanlar, mesleki eğitime olan ilginin artmaması durumunda bu maaşların önümüzdeki yıllarda daha da yükseleceğini öngörüyor.

