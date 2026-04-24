Yeniçağ Gazetesi
24 Nisan 2026 Cuma
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Ekonomi Emekli maaş zammını kağıt kalem alarak tek tek açıkladı: Köklü değişiklik geliyor

17 milyon emeklinin gözü Temmuz ayına çevrildi. Merkez Bankası’nın yüzde 17,08’lik enflasyon beklentisi ve Faruk Erdem’in aktardığı "refah payı" formülleriyle hesap makineleri yeniden belirlendi. İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisi için kuruşu kuruşuna yeni maaş tablosu ve masadaki iki kritik model...

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Emekli maaş zammını kağıt kalem alarak tek tek açıkladı: Köklü değişiklik geliyor - Resim: 1

Temmuz ayı yaklaşırken yaklaşık 17 milyon emeklinin gözü kulağı Ankara’dan gelecek zam haberlerine çevrildi. Özellikle Mart ayı enflasyon verilerinin netleşmesi ve Merkez Bankası’nın piyasa beklentileriyle birlikte, emekli maaşları için hesap makineleri yeniden çalışmaya başladı.

1 12
Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem’in aktardığı bilgilere göre, Temmuz zammında sadece enflasyon farkı değil, bir "refah payı" dokunuşu da masada.

2 12
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk üç ayında (Ocak, Şubat, Mart) kümülatif enflasyon yüzde 10,04 olarak gerçekleşti. Bu oran şimdiden emeklinin cebine garantilenmiş durumda. Ancak asıl belirleyici olan 6 aylık toplam veri olacak.

3 12
Merkez Bankası’nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, 6 aylık enflasyonun %17,08 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

4 12
Nisan'da %2,93, Mayıs'ta %1,82 ve Haziran'da %1,52'lik artışlar öngörülüyor.

5 12
Faruk Erdem, hükümetin emekli maaşları arasındaki dengesizliği gidermek adına bir çalışma yürüttüğünü belirtiyor. Masadaki iki ana model şunlar:

6 12
Sistem Değişikliği: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de memur emeklileri gibi toplu sözleşme şartlarından veya ortak bir enflasyon oranından faydalanması.

7 12
Refah Payı ile Eşitleme: Artış oranı düşük kalan grubun (SSK/Bağ-Kur veya Memur Emeklisi), refah payı eklemesiyle yüksek olan grubun oranına tamamlanması.

8 12
Eğer 6 aylık enflasyon beklendiği gibi %17,08 çıkarsa, kök maaşlara göre oluşacak yeni tablo şu şekilde yansıyacak:

9 12
Mevcut Maaş (TL)

%17,08 Zamlı Maaş (TL)

20.000

23.416

25.000

29.270

30.000

35.124

35.000

40.978

40.000

46.832

45.000

52.686

50.000

58.540
10 12
Nihai rakamlar, Haziran ayı enflasyonunun Temmuz başında açıklanması ve hükümetin refah payı kararını netleştirmesiyle kesinleşecek.

11 12
Faruk Erdem, tüm grupların zam oranlarının eşitlenmesi ihtimalinin bu yıl da güçlü bir seçenek olarak korunduğunu vurguladı.

12 12
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro