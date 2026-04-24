Yargıtay’dan milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren emsal karar: SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı

SGK uzmanı İsa Karakaş'ın bugünkü yazısına göre, İstanbul’da bir klinikte yaşanan ve Adalet Bakanlığı’nın "kanun yararına temyiz" istemiyle Yargıtay’a taşıdığı dava, iş hukukunda önemli bir boşluğu doldurdu.
Yargıtay, iş dünyasında doğru bilinen yanlışı düzeltti. Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren karara göre; işten çıkarma tebligatını imzalamaktan kaçınan işçi, feshin hukuki sonuçlarını durduramıyor. Usulüne uygun tutulan "imzadan imtina" tutanağı, tebligat yerine geçiyor.Derleyen: Fatih Ergin
17 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı, feshin geçerliliği için "imza" şartının mutlak olmadığını tescilledi.
DAVA SÜRECİ: İMZALAMADIM, TAZMİNATIMI İSTERİM
İsa Karakaş, İstanbul Anadolu 52. İş Mahkemesi’nde görülen davada bir işçinin, iş sözleşmesinin ihbar süresi tanınmadan feshedildiğini öne sürerek tazminat talep ettiğini aktardı.
Karakaş'ın aktarımına göre, işveren ise feshin süresinde bildirildiğini ancak işçinin imzadan kaçındığını, bu durumun da tutanakla kayıt altına alındığını savundu.
Yerel mahkemenin işçi lehine verdiği karar, Yargıtay tarafından "hukuki hata" gerekçesiyle bozuldu.
YARGITAY'IN ÇİZDİĞİ 3 TEMEL KURAL
Yüksek Mahkeme, bozma kararında işçi ve işveren ilişkilerini düzenleyen şu kritik ilkelere dikkat çekti:
TUTANAK BİLDİRİM SAYILIR
İşçi fesih bildirimini imzalamasa dahi, imzadan imtina edildiğine dair tanıklar huzurunda tutulan tutanak, tebliğ hükmündedir.
İHBAR SÜRESİ İŞLER
İşveren, tutanakla birlikte işçiye yasal ihbar süresini ve iş arama iznini tam kullandırdıysa, ihbar tazminatı ödemekle yükümlü tutulamaz.
HUKUKİ İNCELEME SINIRI
Mahkemeler, talep edilmeyen kalemler (örneğin kıdem tazminatı) üzerinden kıyaslama yaparak hüküm kuramaz.
KİM NE MASAJ ALMALI?
İŞÇİLER İÇİN:
Tebligatı imzalamamak, feshin hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmaz. İşveren usulüne uygun tutanak tutmuşsa, ihbar süresi resmen başlar. Bu durumda "imzalamadım" diyerek dava açmak, işçiye tazminat kazandırmak yerine gereksiz mahkeme ve avukat masrafı yükler.
İŞVERENLER İÇİN:
İsa Karakaş'a göre, Yargıtay’ın işverenlere mesajı net. "Feshi yazılı yap, imzadan kaçınılıyorsa mutlaka tanık huzurunda tutanak tut." Bildirim sürelerini ve iş arama izinlerini (İş Kanunu m.17) kuralına uygun kullandıran işverenler, bu yöntemle yüklü tazminat ödemekten kurtuluyor.
İhbar ve kıdem tazminatını değil, bu tazminatların hak edilip edilmediğini belirleyen fesih sürecinin usulünü ilgilendiren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin verdiği 2025/566 sayılı emsal karar 17 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de de yayımlandı. Yargıtay'ın emsal kararını SGK uzmanı İsa Karakaş'ın istanbulticaretgazetesinde yazdığı yazı ile de bildirdi.