Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Peyman Pınar Mersinli, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çıkardığı yakalama kararı sonrası Malatya–Elazığ karayolundaki bir polis uygulama noktasında gözaltına alındı.
İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı: İddialara bu şekilde yanıt verdi
Kahramanmaraş’ta bir ortaokula düzenlenen çok sayıda öğrencinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili saldırgan İsa Aras Mersinli’nin edebiyat öğretmeni olan annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklandı. Tutuklanan emniyet müdürü babanın ardından cezaevine gönderilen annenin ifadesi de ortaya çıktı.Derleyen: Fatih Ergin
SEGBİS üzerinden hakim karşısına çıkan anne Mersinli, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak,
reşit olmayan çocuğa karşı denetim yükümlülüğünü yerine getirmemek suçlarından önceki gün tutuklandı.
"EĞİTİMCİYİM, SORUMLULUĞUMUN BİLİNCİNDEYİM"
Anne Mersinli’nin mahkemedeki ifadesinde, hem bir anne hem de bir eğitimci olarak üzerine düşen görevleri yerine getirdiğini iddia ettiği öğrenildi. Aile içi iletişimin zayıf olduğunu kabul eden Mersinli, oğlunun psikolojik durumuyla ilgili şu savunmayı yaptı:
"Oğlumun sağlık kuruluşlarından alınan psikiyatri raporları, ona karşı ne denli sorumluluk içinde olduğumuzun kanıtıdır...
Tıbbi desteği geri çevirdiğimiz iddialarını kabul etmiyorum."
"SİLAHLARI SANDIK İÇİNDE MUHAFAZA EDİYORDU"
Evde bulunan ve saldırıda kullanılan silahların eşinin mesleği gereği evde bulunduğunu belirten anne, silahların koruma altında olduğunu öne sürdü.
Anne Mersinli, "Silahlar kesinlikle oğlumun kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde değildi. Sandık içinde muhafaza ediliyordu. Sadece babasının gözetiminde silahları görebiliyordu" ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMADA SON DURUM NE?
8 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği Ayser Çalık Ortaokulu saldırısıyla ilgili hazırlanan soruşturma dosyası, aile üyelerinin "denetim ve tedbir" sorumlulukları üzerinden genişletilmeye devam ediyor.
Saldırganın babasının ardından annesinin de tutuklanması, olaydaki ihmaller zincirinin yargı tarafından mercek altına alındığını bir kez daha gösterdi.