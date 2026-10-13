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Kaynak: DHA

Antalya'nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 Sokak'ta bulunan müstakil evde dün sabah saatlerinde birlikte yaşadığı 49 yaşındaki Canan Yıldırım ile Talha Torbalı arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı.

27 yaşındaki Talha Torbalı, kendisini aldattığı gerekçesiyle Canan Yıldırım'ı yatakta boğdu. Cinayetin ardından otobüsle Konya’ya giden Talha Torbalı, burada güvenlik güçlerine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan Talha Torbalı’nın, Canan Yıldırım’ı darbettiğini ve öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

Durumun Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 Sokak’taki eve gitti. Ekipler, Canan Yıldırım'ı ölü buldu. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından Canan Yıldırım’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖNCE KAYNAR SU DÖKTÜ SONRA BOĞDU

Konya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Antalya'ya getirilen şüpheli, emniyetteki ifadesinde, Canan Yıldırım'la aralarında tartışma yaşandığını, tartışma sonrası kadının üzerine kaynar su döktüğünü ve boğduğunu söylediği belirtildi.

İşlemlerinin ardından Uncalı Semt Polikliniği'nde sağlık kontrolünden geçirilen Talha Torbalı, ardından adliyeye sevk edildi.

Tahla T.'nin ifadesinde ayrıca cinayetin ardından Canan Yıldırım'ın banka hesabında bulunan 17 bin TL'yi kendi hesabına aktardığı ve evden ayrılarak Konya'ya gittiği öğrenildi.