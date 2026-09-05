Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de meydana gelen kazada batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin enkazına ulaşıldığı bildirildi.

NTV tarafından paylaşılan bilgilere göre; batık, kaza bölgesinin 50 metre yakınında ve 720 metre derinlikte bulundu. Su altına dalan ROV cihazı ilk olarak “Tuğberk İmamoğlu” ismini gördü.

Bu şekilde enkazın bulunduğu yer netleşti.

TCG AKIN TESPİT ETTİ

Enkazın yeri, ilk günden bu yana arama çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG AKIN'ın ROV cihazıyla tespit edildi.

Şimdi gözler enkazın ayrıntılı incelenmesine çevrildi.

Bu derinlikte insanlı dalış mümkün olmadığı için ROV adı verilen uzaktan kumandalı sualtı araçlarının kullanılması düşünülüyor.

CİSİMLER EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Bölgedeki arama çalışmalarına hava unsurları da eşlik ediyor.

Bu çalışmalar sırasında su üzerinde can simidi ve ilk yardım kutusu benzeri beyaz bir kutu göze çarptı.

Ekipler, cisimlerin görüldüğü noktanın koordinatını Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede çalışma yürütmeye başladı.

Söz konusu cisimlerin gemiye ait olup olmadığı konusunda henüz bir netlik yok.

VALİ İNCELEMELER YAPTI

İstanbul Valisi Davut Gül de enkazın bulunduğu bölgede incelemeler yaptı.

Batan gemideki personelin aileleri ise TCG AKIN gemisine getirildi ve devam eden çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Gemide bulunan iki can salından biri bulundu, diğer can salını arama çalışmaları ise sürüyor. Kayıp yakınları, 10 mürettebatın bu can salında olabileceği umudunu koruyor. Kayıp mürettebatın yakınlarının bölgedeki bekleyişi devam ediyor.

KAPTANLARDAN İKİSİ TUTUKLANDI

Kazanın ardından ALSU gemisinin birinci kaptanı Ahmet Erarslan ile üçüncü kaptanı Murat Evciman, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı.

Her iki kaptan da ifadelerinde Tuğberk İmamoğlu’nun kendilerine çarptığını savundu.

Üçüncü kaptan Evciman, kazadan yalnızca bir gün önce gemiye katıldığını ve yedi aylık denizcilik tecrübesinin bulunduğunu ifade etti.

KAZA NASIL OLDU?

Silivri açıklarındaki gemi kazasının bilirkişi raporu, önemli bilgiler içeriyor. Kazanın hemen ardından yapılan açıklamalar Alsu'nun, Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batmasına neden olduğuna, uyarıya rağmen bir dizi tehlikeli manevra yaptığına yönelikti.

Hazırlanan ilk bilirkişi raporu, iki geminin de personel ve seyir cihazlarında sorun yaşadığını, kazanın neredeyse kaçınılmaz olduğuna işaret ediyor.

Raporda kazanın gelişimi şu şekilde özetlendi:

- Kaza anında Alsu gemisinde 3. Kaptan olarak Murat Evciman görevliydi. Bu görev Evciman'ı bu gemideki ilk vardiya nöbetiydi. Evciman gemideki seyir cihazlarını tanımıyordu.

- Alsu gemisinde saat 03.10'de görevli bir stajyer gözcü vardı. Bu sırada kaptan dahil bütün personel uyuyordu.

- Kaptan Ahmet Eraslan da uyuyordu ve saat 03.20 gibi uyanarak durumu anlamaya çalıştı.

HANGİ GEMİ, HANGİ MANEVRAYI YAPTI?

Bilirkişi raporunda iki geminin kaza öncesi manevralarına da yer verildi.

Raporda manevraların dakika dakika gelişimi şu şekilde aktarıldı:

- Kazadan kısa süre önce, saat 03.08 sıralarında Tuğberk İmamoğlu gemisi, AIS verisi göndermiyordu. Bu cihaz, otomatik tanımlama sistemi olarak biliniyor ve geminin rotasını çevredeki gemilere bildiriyor. İmamoğlu gemisi bu veriyi göndermediği için çevredeki gemiler için görünmez ve tanınmaz hale geldi.

- Kazadan 5 dakika önce, yani saat 03.08 ile 03.09 arasında, Alsu gemisindeki 3. Kaptan Evciman, Tuğberk İmamoğlu gemisiyle temasa geçti. Tuğberk İmamoğlu, Alsu'dan “iskeleye kaçmasını” yani dümeni sola kırmasını istedi.

-Alsu bu istek üzerine, rotasını kendi soluna doğru çevirmeye başladı.

-Alsu rotasını çevirirken Tuğberk İmamoğlu ECDIS sisteminden kayboldu. Elektronik Harita Görüntüleme ve Bilgi Sistemi olarak bilinen bu sistem, haritalar yerine kullanılıyor.