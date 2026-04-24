Andre Onana ile Kamerun Futbol Federasyonu arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı. SNA’nın haberine göre Süper Lig ekibi Trabzonspor’da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki kalecinin açıklamaları Kamerun’da geniş yankı uyandırdı.

Haberde, Kamerun Futbol Federasyonu’nun konuyu bir sonraki genel kurul toplantısında ele alacağı belirtilirken, Onana’nın “birkaç yıl” men cezası alma ihtimalinin bulunduğu da öne sürüldü.

TİKTOK YAYININDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Bir süredir milli takıma dönmeyen Onana, kısa süre önce TikTok canlı yayınında yaptığı açıklamalarla tartışmaların merkezine yerleşti.

Kamerunlu kaleci, “FECAFOOT ile bir sorunum yok; sorunum, kurumu kişisel hesaplaşmaları için kullanan bir kişiyle. Eğer onunla aynı fikirde değilsen, seni devre dışı bırakıyorlar” ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto’o’ya yönelik olduğu iddia edilirken, Onana ile Eto’o arasındaki gerilimin uzun süredir devam ettiği belirtildi.

MİLLİ TAKIM TARTIŞMASI

SNA’nın haberine göre Onana’nın yalnızca federasyonla yaşadığı sorunlar değil, milli takım konusundaki tutumu da gündemde. Aynı kaynak, tecrübeli kalecinin ülkesini temsil etme konusunda eskisi kadar istekli olmadığı yönünde değerlendirmelere yer verdi.

KARADENİZ DERBİSİNE DAMGA VURMUŞTU

Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor’u eleyerek adını yarı finale yazdırdı. 120 dakikasında gol sesi çıkmayan Karadeniz derbisinde tur atlayan tarafı penaltı atışları belirledi. Andre Onana, penaltılarda gösterdiği performansla öne çıktı ve ilk üç penaltı vuruşunu kurtararak maçın kahramanı oldu.