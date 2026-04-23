Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Samsunspor'u deplasmanda penaltı atışlarıyla elediği çeyrek final maçına Andre Onana yaptığı kurtarışlarla damgasını vurdu.

Seri penaltı atışlarında üst üste üç şutu kurtaran Onana, Trabzonspor'un galibiyetinde büyük rol oynadı.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan herkesin merak ettiği soruya taraftarları heyecanlandıracak bir açıklamayla yanıt verdi.

61 Saat'e konuşan Ertuğrul Doğan sezon başında Manchester United'dan 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katılan Andre Onana'nın takımda kalıp kalmayacağını açıkladı.

ERTUĞRUL DOĞAN: 'SON KARAR ONANA'NIN OLACAK'

Ertuğrul Doğan Onana ile ilgili, "Onana’nın zaten kariyeri belli. Biz kendisini seviyoruz. Daha önce de söylemiştim. Kendi kariyeri ile ilgili belli bir planlaması var. Şartlar oluşursa kalmasını istiyoruz. Son karar Onana’nın olacak." ifadelerini kullandı.