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Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Eylül'de New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Gazze'de yaşananlara dikkat çekerek İsrail'in saldırılarına tepki göstermişti.

Erdoğan, Gazze'de yaşananlar karşısında insanlık, merhamet ve adalet duygusuna sahip hiç kimsenin sessiz kalamayacağını belirtmiş, Filistin devletini henüz tanımayan ülkelere de tutumlarını gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.

Erdoğan ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısında reform yapılması gerektiğini belirterek mevcut sistemin dünya barışını koruma konusunda yetersiz kaldığını ifade etmişti.

Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarda bulunmuştu.

ÖMER ÇELİK'TEN KATZ'A YANIT

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Katz'ın sözlerine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımızın her konuşmasından sonra, ‘soykırım şebekesi’nin mensupları hukuk önünde insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap verecekleri günleri daha çok hissediyorlar.

Çünkü Cumhurbaşkanımızın her konuşması ‘insanlık ittifakı’ adına yükselen bir vicdan bildirisi oluyor.

Soykırım şebekesinin tarih, vicdan ve hukuk önünde suçlu olduğunu gösteriyor. Soykırım şebekesinin yaptığı her açıklama, insanlık düşmanı suçlarından dolayı hesap verme korkusundandır.”