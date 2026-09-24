Ucuz telefon almak zorlaşacak: Milyonlarca cihaz piyasadan çekilebilir

ÜST SEGMENT BÜYÜMEYE DEVAM EDEBİLİR

Ucuz modeller gerilerken premium telefonlarda ters yönde bir hareket bekleniyor. Tahminlere göre üst segment cihazların sevkiyatı 2030’a kadar yıllık ortalama yaklaşık yüzde 7 büyüyebilir. Yapay zekâ özellikleri ve katlanabilir modeller de bu dönüşümü destekleyebilir.