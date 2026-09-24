UCUZ TELEFON PAZARINDA DENGELER DEĞİŞİYOR
Küresel akıllı telefon pazarında önümüzdeki yıllarda toparlanma beklenirken giriş seviyesi cihazlarda farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Yeni tahminler, 200 doların altındaki telefonların pazardaki ağırlığının önemli ölçüde azalabileceğine işaret ediyor.
Ucuz telefon almak zorlaşacak: Milyonlarca cihaz piyasadan çekilebilir
Akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirecek yeni bir tahmin gündemde. 200 doların altındaki modellerin sevkiyatının 2030’a kadar yaklaşık yüzde 40 azalabileceği öngörülüyor. Türkiye’de 250 dolara yükseltilen gözetim kıymeti de giriş segmentindeki baskıyı artırabilir.Kaynak: Diğer
UCUZ TELEFON PAZARINDA DENGELER DEĞİŞİYOR
230 MİLYONDAN FAZLA CİHAZLIK KAYIP
Tahminlere göre 200 dolar altındaki akıllı telefonların sevkiyatı 2025-2030 döneminde yaklaşık yüzde 40 gerileyebilir. Böyle bir senaryoda yıllık 230 milyondan fazla cihazlık satış hacmi ortadan kalkabilir.
MALİYETLER UCUZ TELEFONU VURUYOR
Giriş segmentindeki baskının önemli nedenlerinden biri artan üretim maliyetleri. Bellek ve çip fiyatlarının yükselmesinin yanı sıra telefonlarda beklenen asgari teknik özelliklerin artması, düşük fiyatlı modellerin üretimini şirketler açısından daha zor hale getiriyor.
İKİNCİ EL TELEFONLARA TALEP ARTABİLİR
Ucuz sıfır telefonların azalması tüketicilerin tercihlerini de değiştirebilir. Kullanıcıların telefon değiştirme sürelerini uzatması, daha pahalı modellere yönelmesi veya ikinci el ve yenilenmiş cihazları tercih etmesi beklenen olasılıklar arasında.
REKABET ORTA SEGMENTE TAŞINABİLİR
Üreticilerin yeni mücadele alanının orta segment olması bekleniyor. Daha yüksek depolama kapasitesi, 5G, gelişmiş kameralar ve uzun yazılım desteği sunan fiyat-performans modelleri çok daha kritik hale gelebilir.
ÜST SEGMENT BÜYÜMEYE DEVAM EDEBİLİR
Ucuz modeller gerilerken premium telefonlarda ters yönde bir hareket bekleniyor. Tahminlere göre üst segment cihazların sevkiyatı 2030’a kadar yıllık ortalama yaklaşık yüzde 7 büyüyebilir. Yapay zekâ özellikleri ve katlanabilir modeller de bu dönüşümü destekleyebilir.
TÜRKİYE’DE 250 DOLAR DETAYI
Türkiye’de ticari amaçla ithal edilen bazı akıllı telefonlarda uygulanan gözetim kıymetinin 200 dolardan 250 dolara yükseltilmesi de giriş segmenti açısından dikkat çekiyor. Düzenleme bütün telefonlara doğrudan aynı oranda zam anlamına gelmese de düşük fiyatlı ithal modeller üzerindeki maliyet baskısını artırabilir.
TELEFONA ERİŞİM ZORLAŞABİLİR
Ucuz telefonların azalmasının etkisi yalnızca satış rakamlarıyla sınırlı kalmayabilir. Özellikle düşük gelirli pazarlarda akıllı telefon, internete erişimin temel araçlarından biri. Giriş seviyesindeki seçeneklerin azalması, ilk kez akıllı telefon alacak tüketiciler açısından maliyet eşiğini yükseltebilir.