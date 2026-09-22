Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okul önünde silahlı saldırı gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre 2'si ağır 11 yaralı olduğu belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren saldırgan, babası, annesi ve dedesi gözaltına alındı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıya dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Çelik, Turgutlu'da öğrencileri hedef alan menfur saldırıyı lanetlediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Evlatlarımızın saldırıya uğraması yüreğimizi yakmıştır. Güvenlik güçlerimiz ve sağlık personelimiz hızla müdahale etmiş, adli ve idari süreçler derhal başlatılmıştır. Olayın hassasiyeti gereği, evlatlarımızın ve ailelerimizin mahremiyetini korumak adına tüm kamuoyunu ve medyamızı sorumlu davranmaya, herkesi resmi açıklamalar dışındaki teyitsiz paylaşımlara itibar etmemeye davet ediyoruz. Yaralı evlatlarımıza acil şifalar, ailelerimize ve Turgutlu'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."