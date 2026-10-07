Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

'ELBETTE MECLİS'E GELECEKTİR'

Mekke anlaşması hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Ömer Çelik "Elbette meclise gelecektir" dedi.

ÖMER ÇELİK'TEN ZEYNEL EMRE'NİN SORULARINA YANIT

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, kamuoyunda "20 milyar TL'lik fon vurgunu" iddialarıyla çalkalanan soruşturmada adı geçen eski bürokrat Osman Arıkan Nacar üzerinden Ömer Çelik'e sorular yöneltmişti.

Soruşturmanın ve adı geçen E-Data Teknoloji firması ortaklarından Osman Arıkan Nacar’ın iktidarla olan yakın ilişkilerine dikkat çeken YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, tatile ancak çok yakın dostlarla gidilebileceğinin altını çizmişti.

'ELİNDE BELGE OLAN, GÖTÜRSÜN YARGIYA VERSİN'

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin iddialarına yanıt veren Ömer Çelik,

"Bu konuda devletin kurumları büyük bir süratle çalışıyor. Bu tip krizler dünytanın başka yerlerinde de gündeme geldi. Bir gerçekten bilgi belge datayla hareket ediyoruz.

Bu kişi sayın cumhurbaşkanımıza "bu işin başında sen varsın" diyen haddini aşan açıklamalar yapıyor. Bu meselenin açığa çıkmasının ve temizlenmesinin başında Cumhurbaşkanımız vardır.

Bu işler defalarca ellerinde patladı.

Bütün işlemler açık, herkes görüyor.

Bir şey iddia ediyor, sonra iddia edildiğine göre, söylendiğine göre... Birbiriyle alakası olmayan şeyleri birbirine bağlamaya çalışıyorlar. Elinde bilgi, belge olan götürsün yargıya versin" sözlerini sarf etti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuşmasının devamında şunları söyledi,

"Bugün İzmir belediye başkanımızın Cemil beyin katılım törenini izledik. Kendisine hoş geldin diyoruz. İzmir daha güçlü şekilde tam koordinasyonla geleceğe iyi hizmetlerle bakacak. Görüldüğü gibi önceki partisindekilerin 2-3 gündür yaptığı sadece bir hakaret kampanyasından ibaret."

ÇELİK'TEN CEMİL TUGAY MESAJI

Açıkçası bütün bunlara bakıldığında o partilerde niye durulmaması gerektiğini, o partilerde niye hiçbir şekilde hizmet siyasetinin söz konusu olamayacağını gösteren bir üslubu her açıdan ve her zeminde kullanmaya devam ediyorlar. Biz Cemil Başkanımıza tekrardan 'hoş geldiniz' diyoruz.

Bugün çok değerli yol arkadaşımız, uzun yıllardır beraber siyaset yaptığımız ve gerçekten siyasi hayatımıza büyük kazanımlar getirilmiş olan Meclis Başkanvekilimiz, Bakanımız, Şanlıurfa Milletvekilimiz Bekir Bozdağ Bey bu görevi sağlık sorunları sebebiyle bıraktı. Bekir Bey'in bundan sonrasında daha güçlü bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde partimize, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğine inanıyoruz. İnşallah daha güçlü şifalar bulacaktır. Kendisi 15 Temmuz'daki Fetullahçı terör örgütüne karşı Yüce Meclisin milli irade adına direnişinin kahramanlarından bir tanesidir. Ülkemizde milletvekili olarak, bakan olarak, Meclis Başkanvekili olarak büyük hizmetlere imza atmıştır. Tabii ki Bekir Bey'in tecrübesinden partimizin faydalanmaması diye bir şey söz konusu olamaz. Meclis Başkanvekilliğinden ayrıldıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın takdirleriyle Genel Başkan Danışmanı olarak atanmışlardır. Bekir Bey bundan sonra Şanlıurfa Milletvekilimiz ve Genel Başkan Danışmanı olarak partimize, ülkemize, siyasi hayatımıza hizmet edecektir. Biliyorsunuz Genel Başkan Danışmalarımız doğal olarak MYK'mıza katılıyorlar ve katkıda bulunuyorlar.

Değerli arkadaşlarım, gündemimizin en önemli maddelerinden bir tanesi 'Terörsüz Türkiye' süreci. Bununla ilgili olarak partimizde kurduğumuz mekanizma en güçlü şekilde çalışmaya devam ediyor. Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili olarak kurulan kurul, komisyonlar kendi ritmi içerisinde çalışıyor.



Burada ayrıca işin Suriye boyutu ve Irak boyutunda da önemli gelişmeler var. Zaman zaman bazı örgüt mensuplarının Çerçeve Yasa'nın yürürlüğe girdiğini ancak uygulanmadığını söyledikleri gerçeği yansıtmıyor. Zaten Çerçeve Yasa'nın kapsamında da var. Örgütün bir bütün halinde silahları bırakması, tüm yapılanmalarının faaliyetlerine son vermesi ve örgüt mensuplarının ortak mekanizma tarafından belirlenen yerlerde toplanmaları Çerçeve Yasa'nın uygulanmasının gerek şartıdır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'NİN IRAK BOYUTU

Suriye'de SDG'nin kendisini feshetmesinden sonra ortaya çıkan tablo bu Terörsüz Türkiye'nin kazanımlarından biri olarak önümüze gelmiştir. Şu anda ikinci kazanım olarak Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin 11 Eylül'de yaptığı açıklamadır, buna da değinmiştim. Silahlarını merkezi Irak yönetimine bırakmasıyla birlikte bir süreç başlayacak. Böylece Sincar Dağı, Irak Devleti'nin kontrolüne geçecek. Bu da Terörsüz Türkiye'nin Irak boyutunda önemli bir gelişme olarak ortaya çıkacaktır.



FON MAĞDURLARININ HAKKI KORUNACAK

Şimdi Yüce Meclis de bu fon meselesiyle ilgili ortaya çıkan sıkıntılar bağlamında Cumhurbaşkanı Yardımcımız bilgilendiriyor Yüce Meclisi. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında biliyorsunuz bir toplantı yaptık. Bu toplantı çerçevesinde, talimatları doğrultusunda kurul kuruldu. Bu kurul, hem bütün bu sürecin bütün boyutlarını açığa çıkaracak çalışmaları yapıyor Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Devlet Denetleme Kurulunu görevlendirdi. Diğer bütün kurumlar...

Bütün bu görev alanlarıyla ilgili olarak bütün bu sürecin yasal boşlukları dahil olmak üzere bütün bu sürecin tüm boyutlarını ortaya çıkarıyorlar. Ve burada Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulu bütün bu çalışmaları yürütürken aynı zamanda da bu fon vurguncularının mağdur ettiği vatandaşlarımızın haklarının korunması için de bir eylem planı ortaya çıkarıyor.

Bu vurguncular tarafından hakları gasp edilmiş vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Burada kim tamahkarlık yapmış, kim gerçekten bir haksızlığa uğramış, devletin elindeki bilgi ve belgeler tüm bunları açığa çıkarabilecek kapasiteye sahiptir. Bu çıktığı zaman tüm kurumların yaptığı, bütünsel bir şekilde yaptığı, tam bir koordinasyonla yaptığı bu çalışma çerçevesinde kısa sürede bu süreçler tamamlanacaktır.

Yine dediğim gibi vatandaşlarımızın haksızlığa uğrayanların haksızlıklarının telafisi için alınacak adımlarla ilgili bir eylem planı ortaya çıkmıştır. Yine bunun bir daha tekrar etmemesi için nasıl bir yasal düzenleme, kaç maddelik bir düzenleme gerekiyorsa onun da Yüce Meclise gönderilmesi için gereken adımlar atılacaktır.

Burada hiçbir şekilde, her zaman söylediğimiz gibi hiçbir karanlık nokta kalmayacaktır. Yani bu işleri kimler yapmış, bu işlerde kim tamahkarlık yapmış, kim dolandırıcılık yapmış, kim mağdur olmuş; bütün bu tablo en net şekilde matematiksel bir kesinlik çerçevesinde ortaya çıkacaktır.

Şimdi buradan birtakım provokatif faaliyetler, Türk ekonomisini hedef alan birtakım söylemler, birtakım siyasi linç kampanyaları da görüyoruz. Biz bunlara da geçit vermeden siyaset adabı içerisinde, devlet adabı içerisinde herkesin gözü önünde hem bu meselelerin aydınlatılması hem suçluların cezalandırılması hem de haksızlığa uğrayanların haklarının korunması konusunda bütün bu çerçeveyi en kararlı bir şekilde yürüteceğiz.

Değerli arkadaşlarım, daha önce bahsetmiştim size Suriye'deki güncel gelişmelerle ilgili olarak. Tabii SDG'nin feshedilmesiyle birlikte Süveyda bölgesinde bir ayrılıkçı Dürzi hareketi var ki bunun Dürzi kardeşlerimizin genelini temsil eden hiçbir vasfı yoktur. Bir de tabii İsrail'in saldırgan tutumları Suriye'ye istikrarsızlaştırıcı birtakım maalesef eylemler olarak geri dönüyor.

NE OLMUŞTU?

Zeynel Emre, fon soruşturması kapsamında ismi geçen Osman Arıkan Nacar ile ilgili AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e sorular yöneltti. Fonlardan yaklaşık 20 milyar TL elde ettiği ve operasyonlar başladığında yurtdışına kaçtığı iddia edilen E-Data isimli şirketin yöneticilerinden Nacar ile birlikte tatil yapıp yapmadığını sordu:"Şimdi değerli arkadaşlar, bakın dedik ya fon soygunu... Fon soygunu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkezi, Tayyip Erdoğan'ın etrafında kim varsa oradan bir ses gelmesi... Şimdi ben önce size sorayım: İnsanlar tatile kimle gider? Ailesiyle gider, eşi varsa eşiyle gider, çocuklarıyla gider veyahut da çok yakın arkadaşıyla gider; öylesine tanıdığınız biriyle tatil yapmazsınız, zaman geçirmezsiniz. Bugün bir gazetede haberi çıktı; eski bir bürokratın 20 milyar TL çekip yurt dışına kaçtığı haberi. Kim bu? Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nden iki kere milletvekilliği yapmış Osman Arıkan Nacar. Ortağı nerede? Ortağı şimdi tutuklu. Bu soruşturmadan E-Data Teknoloji firmasının üç büyük ortağından biri, mevcut iktidar döneminde durmadan yükselmiş, müsteşar yardımcılığı yapmış, yetmemiş ailesinden önemli görevlere getirilmiş; mesela bir abisi yine Adana'da İl Sağlık Müdürü olarak atanmış, iktidarla iç içe bir isim.

BU KİŞİYLE TATİL YAPTINIZ MI?

Peki ben buradan soruyorum Sayın Ömer Çelik'e: Siz bu kişiyle birlikte çok kısa bir süre önce Bodrum'da tatil yaptınız mı, yapmadınız mı? Ankara'ya birlikte döndünüz mü? Bu kişiyle ilişkiniz ne boyuttadır? Yaptığı bu işle ilgili ne söyleyeceksiniz? Öyle ya, yani bir insan tatilini en yakın arkadaşıyla geçirir; madem bu sizin bu kadar yakın arkadaşınız, 20 milyar TL'lik vurgundan bahsediliyor ve parayla birlikte yurt dışında olduğu... Sayın Çelik'ten bu soruların cevabını bekliyoruz."