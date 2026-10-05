Kaynak: AA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in yayılmacı ve işgalci politikaları bölge ve dünya barışı için en büyük tehdit olduğunu ifade etti.

Çelik açıklamasını şu şekilde sürdü:

"İsrail’in Kuneytra’da 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı açıkça çiğneyerek, Suriye topraklarında yeni oldu-bittiler yaratma çabası yeni bir saldırganlıktır. Kuneytra’daki hukuksuz faaliyetler, uluslararası anlaşmaların ve bölgesel istikrarın açık bir ihlalidir. Bölgeyi ateşe sürükleyen bu yayılmacı zihniyet ve hukuk tanımaz adımlar derhal son bulmalıdır. Cumhurbaşkanımızın kararlılıkla vurguladığı gibi, Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Uluslararası toplum, İsrail’in bu zorbalığına karşı daha fazla sessiz kalmamalıdır."