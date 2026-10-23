Yunanistan basketbolunda yürütülen şike ve rüşvet soruşturmasının ardından Olympiakos ile Panathinaikos arasındaki gerilim büyüdü.

Panathinaikos cephesinden gelen açıklamalara yazılı bir bildiriyle yanıt veren Olympiakos, kulübün ve yöneticilerinin devam eden soruşturmayla ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, soruşturmayla hiçbir bağlantısının bulunmadığını savunurken Panathinaikos'un sahibini hedef alan ifadeler kullandı.

OLYMPIAKOS: SORUŞTURMAYLA HİÇBİR İLGİMİZ YOK

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Panathinaikos Basketbol Kulübü'nün bugüne kadarki sahibinin endişeyle bizi aradığını öğrendiğimiz için kendisine şunu bildirmek istiyoruz: Panathinaikos lehine 100-0'lık bir hakem yönetimi elde etme mücadelesinde bizi müttefik olarak bulamayacak. Biz yıllardır 50-50, yani eşit hakem yönetimi için kendi gerçek mücadelemizi veriyoruz. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Son saatlerde, alışıldık ölçüsüzlüğüyle, kulübümüzü ve çalışanlarımızı hiçbir şekilde ilgimizin bulunmadığı, devam eden bir soruşturmayla ilişkilendirmeye kalkıştı. Üstelik bu soruşturmadan önceden haberdar olmakla kamuoyu önünde övünüyor.

Madem kendi iddiasına göre bu gizli süreç hakkında eksiksiz bilgi sahibi, kimse kendisine bizim bu konuyla hiçbir ilgimizin olmadığını söylemedi mi? Hakkımızda tek bir atıf bile bulunmadığını bildirmedi mi? Yoksa bu durum, Olympiakos Basketbol Kulübü üzerinden yürüttüğü medya gösterisine hizmet etmiyor mu?"

'BİZ INSTAGRAM VE KLAVYE HAKİMLİĞİ YAPMIYORUZ'

"Biz Instagram ve klavye başında hakimlik taslamıyoruz. Bizim korkacak hiçbir şeyimiz ve hiç kimsemiz yok.

Kendisinin de bizzat bildiği gibi, kulübümüze zarar vermeye yönelik her girişiminde bir kez daha ezici bir karşılık alacak. Tek umudumuz, yeniden mahkum edildiğinde kendisini kulüpte tutmak için tekrar kişiye özel bir yasal düzenlemenin ortaya çıkmaması."

PANATHINAIKOS'UN KUPALARINA YÖNELİK GÖNDERME

"Bir de tavsiye: Ne dilediğine dikkat et. Çünkü gerçekten çalınanlar geri verilirse takımının kupa dolabı ve Sounio'daki o meşhur küçük masa, kupalar yerine örümcek ağlarıyla dolacak."

OLYMPIAKOS'TAN ÜÇ AYRI NOT

Olympiakos, açıklamasının sonunda Panathinaikos cephesine yönelik üç ayrı not paylaştı:

-"Paylaşım yapıp ardından silme. Her şey kaydedildi ve ikna edici açıklamalar yapmak zorunda kalacaksın."

-"Mayıs ayında tüm OAKA'yı süsleyen defne çelenkli genç figürünün bulunduğu armamızı bir daha ağzına almayacaksın."

-"Her şeyin bir zamanı var."