“Gelin Hazineleri” sergisi Abu Dabi'de görücüye çıktı

Eserlerde yer alan lale ve karanfil gibi motifler ile dival işi, tel sarma ve sırma gibi teknikler, Türk kadınının el emeği ve sanat dehasını yansıtıyor. Sergi, çeyiz geleneğine yalnızca evlilik hazırlıklarıyla sınırlı bir uygulama olarak değil; geçmişin yaşam biçimini, el emeğini ve estetik tercihlerini günümüze taşıyan kültürel bir anlatı olarak yaklaşıyor.