Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Haziran 2026)

İç piyasadaki bu tarihi yükselişin arkasındaki en büyük motorlardan biri de uluslararası piyasalardaki ons altın rallisi oldu. Dünyadaki merkez bankalarının rezerv biriktirme eğilimi ve küresel jeopolitik risklerin tavan yapmasıyla altının ons fiyatı 4 bin 219,57 dolar seviyesine kadar fırladı.