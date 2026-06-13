Yatırımcıların ve birikimlerini korumak isteyen vatandaşların ana gündem maddesi olan altın piyasasında hareketli günler yaşanıyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Haziran 2026)
Küresel ekonomik belirsizlikler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, altın fiyatlarında durdurulamaz bir dalgalanmaya yol açtı. Hafta sonunun ilk gününde güncel rakamlar dudak uçuklattı. Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 13 Haziran 2026 güncel altın fiyatları...Züleyha Öncü
13 Haziran 2026 Cumartesi günü itibarıyla iç piyasada fiyatlar kelimenin tam anlamıyla alev aldı. Kapalıçarşı ve serbest piyasa verilerine göre, gram altın satış fiyatı 6 bin 277,08 lira seviyesine kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı.
İç piyasadaki bu tarihi yükselişin arkasındaki en büyük motorlardan biri de uluslararası piyasalardaki ons altın rallisi oldu. Dünyadaki merkez bankalarının rezerv biriktirme eğilimi ve küresel jeopolitik risklerin tavan yapmasıyla altının ons fiyatı 4 bin 219,57 dolar seviyesine kadar fırladı.
13 HAZİRAN 2026 ALTIN FİYATLARI
İşte 13 Haziran 2026 güncel altın fiyatları
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın satış fiyatı: 6.277,08 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.440,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın satış fiyatı: 20.860,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.619,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 103.250,92 TL
ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Ons altın satış fiyatı: 4.219,57 Dolar
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