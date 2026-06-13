Yeniçağ Gazetesi
13 Haziran 2026 Cumartesi
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Haziran 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Haziran 2026)

Küresel ekonomik belirsizlikler ve döviz kurlarındaki hareketlilik, altın fiyatlarında durdurulamaz bir dalgalanmaya yol açtı. Hafta sonunun ilk gününde güncel rakamlar dudak uçuklattı. Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 13 Haziran 2026 güncel altın fiyatları...

Züleyha Öncü Züleyha Öncü
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Haziran 2026) - Resim: 1

Yatırımcıların ve birikimlerini korumak isteyen vatandaşların ana gündem maddesi olan altın piyasasında hareketli günler yaşanıyor.

1 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Haziran 2026) - Resim: 2

13 Haziran 2026 Cumartesi günü itibarıyla iç piyasada fiyatlar kelimenin tam anlamıyla alev aldı. Kapalıçarşı ve serbest piyasa verilerine göre, gram altın satış fiyatı 6 bin 277,08 lira seviyesine kadar yükselerek yeni bir rekor kırdı.

2 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Haziran 2026) - Resim: 3

İç piyasadaki bu tarihi yükselişin arkasındaki en büyük motorlardan biri de uluslararası piyasalardaki ons altın rallisi oldu. Dünyadaki merkez bankalarının rezerv biriktirme eğilimi ve küresel jeopolitik risklerin tavan yapmasıyla altının ons fiyatı 4 bin 219,57 dolar seviyesine kadar fırladı.

3 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Haziran 2026) - Resim: 4

13 HAZİRAN 2026 ALTIN FİYATLARI

İşte 13 Haziran 2026 güncel altın fiyatları

4 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Haziran 2026) - Resim: 5

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın satış fiyatı: 6.277,08 TL

5 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Haziran 2026) - Resim: 6

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.440,00 TL

6 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Haziran 2026) - Resim: 7

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Yarım altın satış fiyatı: 20.860,00 TL

7 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Haziran 2026) - Resim: 8

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.619,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 103.250,92 TL

8 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Haziran 2026) - Resim: 9

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Ons altın satış fiyatı: 4.219,57 Dolar

9 10
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (13 Haziran 2026) - Resim: 10

NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro