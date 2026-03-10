Feci olay Düzce’nin Ozanlar Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşandı. Sobadan alınan közlerin oda içerisinde bir kova içerisinde bırakılması sebebiyle yoğun baş ağrısı ile uyanan torunlar A.C. ve C.C., N.G.’yi (55) hareketsiz, dedeleri M.C.’yi ise bitkin halde buldu.

DEDE M.C.'NİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbarla hemen olay yerine gelen ekipler N.G.’nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, dumandan etkilenen dede M.C. ve iki torun civar hastanelere gönderildi. Tedavi altına alınan dede M.C.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan uzmanlar, vatandaşları zehirlenme ve can kaybı tehlikelerine karşı soba veya mangaldan çıkarılan közlerin kapalı alanlarda bırakılmaması gerektiği konusunda sık sık uyarıyor.