ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş 11’inci güne girdi. Savaş devam ederken, İran’ın ABD üssü bulunan ve İran’ın saldırdığı ülkelere çok uzaklardan destek geliyor. Öte yandan İsrail’in Lübnan’a saldırıları sürüyor.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ile başlayan savaş 11 gündür devam ediyor. ABD ve İsrail, başta Tahran olmak üzere İran’ın çeşitli kentlerini bombalarken, İran ise bölgedeki ABD üslerini füzeler ve İHA’lar ile vurmaya devam ediyor.

İran Kızılayı dün yaptığı açıklamada savaş boyunca 1332 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İşte savaşın 11’inci gününde yaşananlar…

BAHREYN: İRAN’IN SALDIRISINDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran’ın saldırılarda sivil bir binayı hedef aldığını iddia etti. Bakanlık, binada bulunan bir kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

ERBİL’DE PATLAMA SESLERİ

Irak'ın Erbil kentinde bir kez daha patlama sesi duyuldu. patlamaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı, sosyal medyada kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) yapılan saldırının Erbil'in kuzeydoğusundaki Korek Dağı'na yapıldığı aktarıldı.

ARAKÇİ: ABD İLE MÜZAKERE OLACAĞINI SANMIYORUM

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD basınına yaptığı açıklamada Washington ile müzakere ihtimali hakkında konuştu. Arakçi, Amerikalılar ile tekrar müzakere meselesinin masada olacağını düşünmediğini söyledi.

AVUSTRALYA’DAN KÖRFEZ ÜLKELERİNE DESTEK

Avustralya, bölgede ABD üssü bulunan ve İran’ın saldırdığı ülkelere destek vereceğini açıkladı. Avustralya Başbakanı Albanese, bölgede keşif uçağı konuşlandıracaklarını ve füze desteği vereceklerini söyledi.

LÜBNAN’A SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail savaş uçaklarının gece boyunca Lübnan genelinde, Batı Bekaa'daki Srifa, Rihane Chaqra ve Ain el-Tineh tepeleri de dahil olmak üzere daha fazla saldırı düzenlediğini yazdı. Güney Lübnan'daki Khiam'ın dış mahallelerinde de şiddetli çatışmalar yaşandığı, bölge sakinlerinin top atışları, işaret fişekleri ve silah sesleri duyduğu yönünde haberler geliyor.

