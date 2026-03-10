ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa ilişkin TBMM Genel Kurul oturumu başladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un yönettiği oturumda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan milletvekillerini bilgilendiriyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, oturumun açılışında konuşma gerçekleştirdi. Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Ateşin büyümesi onu uzaktan izleyenleri bir gün gelir içine çeker. Bu sebeple saldırıların derhal durdurulması ve çatışmanın daha geniş bir felaketi dönüşmesinin engellenmesi bugün herkes için bir zorunluluktur

Gelişmeler geçici kriz olarak değerlendirilemez. En ağır bedeli siviller ödüyor.

İran'a saldırılar derhal durdurulmalıdır. Savaşın daha da büyümesinin engellenmesi bir zorunluluktur.

Kardeşi kardeşe kırdırmaya, bölgedeki halkları karşı karşıya getirmeye ve ülkeleri içerden zayıflatmaya dönük hiçbir girişimi de izin verilmeyecek.

Bir tarafta bölge ülkelerinin egemenlikleri ihlal edilirken diğer tarafta bu ihlallerin üstünü örten açıklamalar yapılması dünya kamuoyunda derin bir güven bunalımına yol açmaktadır.

Ne savaşın diliyle teslim alınır ne de suskunluğun konforuna çekiliriz. Adaletten vazgeçmeden barışı, zulmü görmezden gelmeden bölgesel istikrarı savunuruz.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Türkiye Cumhuriyeti böyle zamanlarda susamaz"

