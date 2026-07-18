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Kaynak: DHA

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki buğday pazarında meydana geldi. C.E. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada kalbinden bıçaklanan C.E., yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. C.E., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. C.E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.