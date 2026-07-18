Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, sıfır araç sektörünü ve vergi denetimlerini yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı.
Danıştay’dan ‘ÖTV’ kararı: Binlerce araç sahibini ilgilendiriyor
Danıştay, ÖTV hesaplanmada emsal niteliğinde bir karara imza attı. “Traktör" statüsünde nihai tüketicilere satılan ATV cinsi araçlara kesilen vergi cezalarına ilişkin karar dikkat çekti.Gülsüm Hülya Sundu
Piyasada ÖTV hesaplanmadan "traktör" statüsünde nihai tüketicilere satılan ATV cinsi araçlara kesilen vergi cezalarıyla ilgili davalarda, Danıştay yerel mahkemelere yol gösteren emsal bir karar açıkladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre süreç, bir araç bayisinin sattığı ATV’leri kağıt üzerinde traktör gibi göstererek Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemekten kaçınmasıyla başladı. Mevzuata göre traktör satışlarında ÖTV oranı yüzde 0 (sıfır) iken, ATV cinsi araçlarda yüzde 25 ÖTV uygulanıyor.
Araç bayisinin, araçları tip onay belgesinde "T3-Traktör" olarak gösterip satması üzerine vergi müfettişleri inceleme başlattı.
Yapılan denetimlerde araçların aslında ATV olduğu tespit edilerek bayiye yüklü miktarda vergi ziyaı cezası kesildi. Bayinin bu cezalara karşı iptal davaları açması üzerine farklı illerdeki mahkemelerden çelişkili kararlar çıktı.
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu; İstanbul 3. ve 8. Vergi Dava Daireleri ile Bursa 1. Vergi Dava Dairesi’nin kesin nitelikteki kararları arasında "aykırılık" bulunduğunu belirterek, bu çelişkinin giderilmesi için Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’na başvurdu.
Talebi inceleyen Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, uyuşmazlığı çözecek yöntemi belirledi. Kurul, ÖTV'siz satılan bu araçların teknik olarak hangi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda (GTİP) yer alması gerektiğinin netleştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Danıştay’ın kararına göre mahkemeler; yalnızca kağıt üzerindeki belgelere bakarak karar vermeyecek. Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları ve Tarife Cetveli İzahnamesi incelenecek, gerekirse teknik bilirkişi incelemesi yaptırılacak ve aracın gerçek cinsi teknik olarak belirlendikten sonra cezanın hukuka uygun olup olmadığına karar verilecek.
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu bu hamlesiyle, idari yargının en temel kurallarından biri olan "resen araştırma" (mahkemenin maddi gerçeği ortaya çıkarmak için kendiliğinden delil toplama ve inceleme yapma) yükümlülüğünü yerel mahkemelere yeniden hatırlatmış oldu. Karar doğrultusunda, benzer durumdaki tüm şüpheli araç satışları bilirkişi süzgecinden geçirilecek.