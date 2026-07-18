Danıştay’dan ‘ÖTV’ kararı: Binlerce araç sahibini ilgilendiriyor

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu bu hamlesiyle, idari yargının en temel kurallarından biri olan "resen araştırma" (mahkemenin maddi gerçeği ortaya çıkarmak için kendiliğinden delil toplama ve inceleme yapma) yükümlülüğünü yerel mahkemelere yeniden hatırlatmış oldu. Karar doğrultusunda, benzer durumdaki tüm şüpheli araç satışları bilirkişi süzgecinden geçirilecek.