Kaynak: İHA

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi’nde, bir alışveriş merkezinin yanında oldu. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup genç arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, gruptakilerden biri yere yatırılarak darpedildi. Yerde etkisiz hale getirilen kişiye grup halinde saldıran şüpheliler, tekme ve yumruklarla dakikalarca vurdu. Özellikle saldırganların yerdeki kişinin başına defalarca yumruk attığı görüldü. Çevrede bulunan vatandaşların yaşananları izlediği olayda, tarafları ayırmaya çalışanların olduğu da görüldü.

ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Yaşanan şiddet anları çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, grubun yere yatırdığı kişiye art arda tekme ve yumruklarla saldırdığı, başına defalarca vurduğu anlar yer aldı. Polis ekipleri olay sonrasında bölgeden uzaklaşan saldırgan grubu yakalamaya yönelik çalışma başlattı.