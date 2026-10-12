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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Asayiş Toplantısı'nın ardından okullarda alınacak yeni güvenlik önlemlerini açıkladı. Son dönemde yaşanan okul saldırılarının ardından güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi kararlaştırılırken Emniyet ve Jandarma birimlerine yeni talimatlar verildi.

ÖĞRENCİLERDEN 30 DAKİKA ÖNCE GÖREV BAŞINDA OLACAKLAR

Yeni uygulama kapsamında ihtiyaç duyulan okullarda polis ve jandarma ekipleri, öğrenciler okula gelmeden en az yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunacak.

Bakan Çiftçi, "Güvenlik tedbirlerimiz, çocuklarımız okula gelmeden önce alınmış olmalıdır" ifadelerini kullandı.

OKUL ÇEVRELERİ VE SERVİSLERDE DENETİMLER ARTIRILACAK

Okulların giriş ve çıkış saatlerinin yanı sıra öğle saatlerinde de denetimler sıklaştırılacak. Okul servisleri, ulaşım güzergâhları, metruk binalar, parklar ve sosyal alanlar güvenlik kontrollerine dahil edilecek.

AKRAN ZORBALIĞI VE UYUŞTURUCUYA KARŞI ÖNLEM

Akran zorbalığı, şiddet olayları ve uyuşturucu tehdidine karşı güvenlik birimlerinin koordineli hareket edeceğini belirten Çiftçi, çocukların güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı.

Çiftçi, "Tek bir evladımızın dahi güvenliği ihmale gelmez" diyerek önleyici tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.