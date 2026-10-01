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Kaynak: Haber Merkezi

ABD'nin Los Angeles kentindeki Benjamin Franklin Lisesi'nde korkunç bir olay yaşandı. Bir erkek öğrenci, 30 Eylül'de okul binasının dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Polis, olayın yerel saatle 13.00 sıralarında meydana geldiğini açıkladı. Hayatını kaybeden öğrencinin kimliği ve yaşı ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

Okuldaki öğrenciler olayın dördüncü dersin sona erdiği sırada meydana geldiğini söyledi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), Highland Park bölgesindeki okulda yaşanan ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Polis ekiplerinin, Los Angeles Okul Polisi'nin yardım çağrısı üzerine kampüse geldiği belirtildi.

LAPD, soruşturmanın mevcut aşamasında öğrencinin ölümünün kötü niyetli bir eylem sonucunda gerçekleştiğini gösteren bir kanıt bulunmadığını bildirdi.

Los Angeles Birleşik Okul Müdürlüğü ise olayın ardından velilere okulda bir "tıbbi acil durum" yaşandığı bilgisini verdi.

DÜŞMEDEN ÖNCE KAVGA İDDİASI

Öğrencinin hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada yayılan görüntüler ve tanık ifadeleri olaydan kısa süre önce okulda kavga yaşandığı iddialarını gündeme getirdi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, hayatını kaybeden öğrencinin kendisine şiddet uyguladığı öne sürülen başka bir öğrenciden kaçarken düştüğü iddia edildi. Ancak polis bu iddiayı doğrulayan bir açıklama yapmadı.

Olayı gördüğünü söyleyen bir öğrenci ise dördüncü kattaki sınıflardan birinde kavga çıktığını anlattı.

SINIFTAKİ KAVGA KAMERAYA YANSIDI

İnternette yayılan bir videoda iki erkek öğrencinin sınıf içerisinde kavga ettiği, bir öğretmenin ise öğrencileri ayırmaya çalıştığı görülüyor.

Görüntülerin devamında öğrencilerden birinin sınıftan çıktığı, diğer öğrencinin de koridorda onu takip ettiği görülüyor.

Daha sonraki görüntülerde ise öğrencilerden birinin dördüncü kattaki korkuluktan düştüğü görülüyor.

Ancak öğrenci anlatımları ve sosyal medyada yayılan görüntülerin, düşüşün hemen öncesinde tam olarak ne yaşandığını ortaya koymadığı belirtildi.

GÖRGÜ TANIĞI YAŞANANLARI ANLATTI

Olaya tanık olduğunu belirten bir kişi, FOX 11'e yaptığı açıklamada önce bir gürültü duyduğunu, ardından yukarı baktığında öğrencilerin kavga ettiğini gördüğünü söyledi.

Tanık, öğrencilerden birinin daha sonra dördüncü kattan düştüğünü ifade etti.

"İNSANLARIN AĞLADIĞINI GÖRDÜM"

Benjamin Franklin Lisesi öğrencilerinden Leah Diaz da olay sonrasında okulda yaşananları anlattı.

Diaz, öğrencilerin büyük bir korku ve üzüntü yaşadığını belirterek dışarı çıktığında insanların ağladığını gördüğünü ve yaşananların "yürek parçalayıcı" olduğunu söyledi.

Başka bir öğrenci ise hayatını kaybeden çocuğu sessiz biri olarak tanımladı ve sınıfta genellikle fazla konuşmadığını ifade etti.

POLİS İDDİALARI HENÜZ DOĞRULAMADI

Polis, hayatını kaybeden öğrencinin düşmeden önce başka öğrenciler tarafından takip edildiği veya özellikle hedef alındığı yönündeki iddiaları henüz doğrulamadı.

Soruşturma devam ederken yetkililerin olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla tanık ifadelerini, video görüntülerini ve diğer delilleri incelemesi bekleniyor.