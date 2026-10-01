23 İL İÇİN SARI KOD
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 2 Ekim tarihli uyarı haritasında 23 il sarı kodla işaretlendi. Sarı kod verilen kentlerde beklenen meteorolojik hadiseler nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
23 il sarı kodla işaretlendi: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji, 2 Ekim için 23 ili sarı kodla uyardı. İstanbul’dan Güneydoğu Anadolu’ya kadar birçok kentte kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, bazı bölgelerde fırtınanın da etkili olacağı tahmin ediliyor.Kaynak: Haber Merkezi
23 İL İÇİN SARI KOD
İŞTE SARI KOD VERİLEN İLLER
Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle: Adana, Adıyaman, Antalya, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kilis, Kırklareli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Van.
İSTANBUL'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
İstanbul’da havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilirken sıcaklığın 14 ila 19 derece arasında seyretmesi öngörülüyor.
MARMARA'DA SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Marmara’nın birçok noktasında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kırklareli’nin doğusu ile Kocaeli’nin batısında yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bursa’da sıcaklığın 12-20, Kırklareli’nde 11-19, Kocaeli’de 12-21 derece olması bekleniyor.
EGE'DE RÜZGÂR KUVVETLENECEK
Ege Bölgesi’nin güney kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Muğla çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken rüzgârın kuzey ve kuzeydoğudan 40-70 kilometre/saat hızla esebileceği tahmin ediliyor.
İZMİR'DE 25 DERECE
İzmir’de havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığının 16, en yüksek sıcaklığının ise 25 derece olması öngörülüyor. Manisa’da 15-23, Uşak’ta 8-18 ve Afyonkarahisar’da 7-15 derece tahmin ediliyor.
AKDENİZ'DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK
Akdeniz Bölgesi genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle Doğu Akdeniz ile Antalya’nın batı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.
ANTALYA, ADANA VE HATAY DİKKAT
Antalya’da sıcaklığın 19-27 derece olması ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış görülmesi bekleniyor. Adana’da 17-25, Hatay’da ise 16-24 derece tahmin edilirken her iki kentte de sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
İÇ ANADOLU'NUN GÜNEY VE DOĞUSU YAĞIŞLI
İç Anadolu’da parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara’da sıcaklık 7-17, Çankırı’da 8-20, Eskişehir’de ise 8-17 derece olacak.
BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ RİSKİ
Batı Karadeniz’de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun bazı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sinop’ta sıcaklığın 14-21 derece olması bekleniyor.
KARADENİZ'DE YAĞIŞ GENİŞ ALANA YAYILIYOR
Orta ve Doğu Karadeniz’de de yağış etkili olacak. Çorum dışında bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Samsun’da 15-21, Rize’de 16-20, Trabzon’da 16-19 derece sıcaklık bekleniyor.
DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK VAR
Doğu Anadolu’nun birçok kentinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Erzurum’da sıcaklığın 5-17, Kars’ta 6-17, Van’da 9-18 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.
MALATYA'NIN KUZEYİNE DİKKAT
Malatya’da havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların kentin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilirken sıcaklığın 12-19 derece olması öngörülüyor.
GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN YERLER
Güneydoğu Anadolu’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Adıyaman, Mardin ve Batman çevreleri ile Diyarbakır’ın kuzey ve batısı ve Siirt’in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR DA DÜŞÜYOR
Yağışlı havayla birlikte bazı kentlerde gece ve sabah sıcaklıkları tek hanelere kadar gerileyecek. Erzurum’da 5, Kars’ta 6, Ankara, Afyonkarahisar ve Bolu’da 7 dereceye kadar düşen sıcaklıklar bekleniyor. Kuvvetli sağanak ve rüzgâr beklenen bölgelerde yaşayanların güncel meteorolojik uyarıları takip etmesi gerekiyor.