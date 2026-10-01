23 il sarı kodla işaretlendi: Meteoroloji’den kuvvetli yağış uyarısı

İZMİR'DE 25 DERECE

İzmir’de havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığının 16, en yüksek sıcaklığının ise 25 derece olması öngörülüyor. Manisa’da 15-23, Uşak’ta 8-18 ve Afyonkarahisar’da 7-15 derece tahmin ediliyor.