Bakanlık tek tek açıkladı: 10 tereyağı markası taklit tağşiş çıktı

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca güncellemesini sürdüren Bakanlık, son olarak 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine yenilerini ekledi.