Yeniçağ Gazetesi
01 Ekim 2026 Perşembe
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Anasayfa Sağlık Bakanlık tek tek açıkladı: 10 tereyağı markası taklit tağşiş çıktı

Bakanlık tek tek açıkladı: 10 tereyağı markası taklit tağşiş çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güncellediği taklit ve tağşiş listesinde, 10 tereyağı markasında mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildiği açıklandı. Bakanlık, denetimlerde belirlenen ürün ve firmaları kamuoyuyla paylaştı.

Kaynak: Diğer
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Bakanlık tek tek açıkladı: 10 tereyağı markası taklit tağşiş çıktı - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketici haklarını korumak amacıyla yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

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Bakanlık tek tek açıkladı: 10 tereyağı markası taklit tağşiş çıktı - Resim: 2

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca güncellemesini sürdüren Bakanlık, son olarak 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine yenilerini ekledi.

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Bakanlık tek tek açıkladı: 10 tereyağı markası taklit tağşiş çıktı - Resim: 3

Yapılan laboratuvar analizleri sonucunda, mevzuata aykırı şekilde içeriği değiştirilmiş ya da tağşiş yapıldığı tespit edilen tereyağı markaları ve üreticileri kamuoyuna ilan edildi.

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Bakanlık tek tek açıkladı: 10 tereyağı markası taklit tağşiş çıktı - Resim: 4

İşte Bakanlığın güncel listesinde yer alan o marka ve firmalar:

Diken'de yer alan habere göre, İzmir'de üretimi yapılan iki farklı firmada süt yağı yerine başka yağların kullanıldığı belirlendi:

Yiğitbey Mandıra (Şahsan Süt Gıda Tarım Ürünleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.)

Ürün: Tereyağı (%80 Süt Yağlı)
Uygunsuzluk: Süt Yağı Harici Yağ Tespiti
Parti/Seri No: 21.09.2026
Konum: Kiraz / İzmir

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Bakanlık tek tek açıkladı: 10 tereyağı markası taklit tağşiş çıktı - Resim: 5

Kağanzade (Kaanzade Süt Ürünleri - Ayşe Pınar)

Ürün: Tereyağı (%82 Yağlı)
Uygunsuzluk: Süt Yağı Harici Yağ Tespiti
Parti/Seri No: 14.03.2026
Konum: Bayındır / İzmir

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Bakanlık tek tek açıkladı: 10 tereyağı markası taklit tağşiş çıktı - Resim: 6

YAĞ ORANI DÜŞÜK ÇIKAN ÜRÜNLER

Elmalı Yakaçiftlik Yeşil Yayla (Elmalı Yeşilyayla Tereyağları - Süleyman Coşgun)

Ürün: Tereyağı - 500 G
Parti/Seri No: 26.03.2026
Konum: Elmalı / Antalya

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Bakanlık tek tek açıkladı: 10 tereyağı markası taklit tağşiş çıktı - Resim: 7

Misis (Karakurtlar Süt ve Süt Ürünleri İmalat ve Pazarlama Limited Şirketi) Ürün: Tereyağı (500 Gram) Parti/Seri No: 08/04 Konum: Erzin / Hatay

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Bakanlık tek tek açıkladı: 10 tereyağı markası taklit tağşiş çıktı - Resim: 8

Kabataş (Sütmar Süt Ürünleri Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) Ürün: Yayık Tereyağı Parti/Seri No: 03.03.2026 Konum: Kabataş / Ordu Saçak (Samran Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi) Ürün: Tereyağı Parti/Seri No: 13032026 Konum: Tekkeköy / Samsun

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Bakanlık tek tek açıkladı: 10 tereyağı markası taklit tağşiş çıktı - Resim: 9

Hasan Bilen Süt (Bilen Süt - Hülya Bilen)

Ürün: Tuzsuz Tereyağı (500 Gram)
Parti/Seri No: 1208
Konum: Antakya / Hatay

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Bakanlık tek tek açıkladı: 10 tereyağı markası taklit tağşiş çıktı - Resim: 10

Saçak (Samran Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi)

Ürün: Tereyağı
Parti/Seri No: 13032026
Konum: Tekkeköy / Samsun
Erzincan Karataş Şavak Kahvaltılık Tereyağı (Karadaş Tulum Peyniri - Abidin Karadaş)

Ürün: Erzincan Karataş Şavak Kahvaltılık Tereyağı

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