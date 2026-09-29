Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırıları ile Manisa'da okul çevresinde meydana gelen olayın ardından internet ortamındaki provokatif paylaşımlara yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre çalışma, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütüldü.

3 BİN 810 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, yaşanan olayların ardından internet ortamında siber açık kaynak izleme ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirdi.

Çalışmalar sonucunda provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan 3 bin 810 kişiden 304'ü çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

12 BİN 141 URL'YE ERİŞİM ENGELİ

Çocukları şiddete sevk eden dijital oyunlar ile “C31K” isimli oluşuma ait Telegram kanallarının da aralarında bulunduğu toplam 12 bin 141 URL adresi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı.

33 PAYLAŞIM İÇİN TEDBİR ALINDI

İnternet üzerinden toplanma, basın açıklaması ve yürüyüş çağrıları da incelemeye alındı.

Bu kapsamda 33 paylaşım tespit edilirken, söz konusu paylaşımlara ilişkin gerekli tedbirlerin alınması sağlandı.