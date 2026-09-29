Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerden 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
HESAPLARDA 566 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ
Burdur ve Antalya'da 25 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hesaplarında yaklaşık 566 milyon lira işlem hacmi bulunan şüpheliler hedef alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 18 cep telefonu, 14 SIM kart, 6 dizüstü bilgisayar, 5 masaüstü bilgisayar, hard disk ve flash bellek ele geçirildi.