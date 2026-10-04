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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara’da bulunan bir savunma sanayi şirketi, öğrencilerin olası silahlı saldırılarda kendilerini koruyabilmesi için özel bir sırt çantası tasarladı.

Kurşun geçirmez olduğu ifade edilen çanta, günlük kullanım için öğrenci çantası olarak düzenlenirken acil durumlarda öğrencilere adeta kalkan oluyor.

SALDIRI DURUMUNDA ÖĞRENCİLERİ KORUYACAK

Sosyal medyada tepki çeken çantanın temel kullanım amacı, öğrencinin saldırı esnasında çantayı vücudunun önünde tutarak kendisiyle saldırgan arasında koruyucu bir bariyer oluşturması olarak duyuruldu.

İHA'da yer alan habere göre ürünün tanıtımında, “Saldırı anında öğrenci çantasını önüne tutacak, böylece kendisiyle saldırgan arasında bir bariyer oluşacak” sözlerini sarf etti.

ATIŞ TESTİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kurşun geçirmez çantanın dayanıklılığı, atış poligonunda yapılan testle de gösterildi. Paylaşılan görüntülerde çantanın hedef olarak konumlandırıldığı ve farklı atışlarla dayanıklılığının test edildiği ortaya çıktı.

Şirket tarafından geliştirilen ürünün, özellikle öğrencilerin silahlı saldırı ihtimaliyle karşı karşıya kalması durumunda korunmasına yardımcı olması amaçlanıyor.

BİR TARAF TEPKİ GÖSTERDİ, BİR TARAF YARARLI BULDU

Çanta ile ilgili atış testi görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı. Ürün sosyal medyada farklı yorumlara sebep oldu.

Bazı kullanıcılar, öğrencilerin güvenliği için böyle bir ürün geliştirilmesini değerlendirirken, çocukların okula giderken kurşun geçirmez çantalara ihtiyaç duyabilecek olması üzerinden de "Okula değil savaşa gönderiyoruz sanki" şeklinde eleştiriler dile getirdi.