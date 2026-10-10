Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Okul Gıdası Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile okul kantinlerinde satılan ambalajlı gıdalara ilişkin mevcut sistemde değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme, ürünlerin beslenme profillerinin değerlendirilmesi ve okul gıdası onay süreçlerine ilişkin çeşitli hükümler içeriyor.

BESLENME SKORU SİSTEMİ GETİRİLDİ

Düzenlemeyle okul gıdası logosuna alternatif olarak Beslenme Skoru uygulaması sisteme dahil edildi. Buna göre hazır ambalajlı gıdalar, enerji ve besin ögesi içerikleri ile belirlenen diğer kriterler doğrultusunda değerlendirilecek.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen kriterleri karşılayan ürünlerin etiketlerinde A, B veya C harfleriyle gösterilen Beslenme Skoru kullanılabilecek. Böylece tüketicilerin ürünlerin beslenme profili hakkında bilgi edinmesine yönelik yeni bir işaretleme yöntemi uygulanabilecek.

HER ÜRÜN KANTİNLERDE SATILAMAYACAK

Beslenme Skoru bulunan her ürünün okul kantinlerinde satışına izin verilmeyecek. Bir ürünün A, B veya C skorlarından birini taşıması, okul ortamında satışa uygun olduğu anlamına gelmeyecek.

Sağlık Bakanlığının okulda satışını uygun bulmadığı ürünler, Beslenme Skoru bulunsa dahi öğrencilere satışa veya tüketime sunulamayacak. Bu nedenle ürünlerin hem beslenme kriterlerine hem de okul ortamında satışa ilişkin koşullara uygun olması gerekecek.

OKUL GIDASI KOMİSYONU KALDIRILDI

Yeni tebliğle 2020 yılında yayımlanan düzenlemede yer alan Okul Gıdası Komisyonunu düzenleyen 6’ncı madde yürürlükten kaldırıldı. Değişiklikle birlikte okul gıdası sisteminin işleyişine ilişkin hükümler yeniden düzenlendi.

BAZI ZORUNLULUKLARIN TARİHİ ERTELENDİ

Düzenlemede geçiş sürecine ilişkin tarihler de değiştirildi. Daha önce 14 Eylül 2026 olarak belirlenen tarih, yeni tebliğle 13 Eylül 2027’ye uzatıldı.

Erteleme, tebliğin 5’inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dokuzuncu fıkralarını kapsıyor. Önceki geçiş hükmünde yer alan dördüncü fıkra ile 7’nci madde ise yeni erteleme kapsamına alınmadı.

Yeni düzenleme, okul gıdası onayı bulunan ürünleri üreten ve ithal eden işletmelere ilişkin hükümler de içeriyor. Bir ürünün üretimine, ithalatına veya piyasaya arzına son verilmesi durumunda ilgili okul gıdası onayı iptal edilecek.

Gıda işletmesinin devredilmesi veya kapatılması halinde de işletme kayıt numarası değişmemiş olsa bile okul gıdası onayının iptal edilmesi öngörülüyor.

Yeni düzenlemeyle okul gıdası sisteminde Beslenme Skoru uygulamasına yer verilirken ürünlerin kantinlerde satışa uygunluğu, onay süreçleri ve bazı yükümlülüklerin yürürlük takvimi yeniden belirlendi.