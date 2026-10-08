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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhuriyet Haber Ajansı tarafından düzenlenen 7. Merhamet ve Emek Ödül Töreni'ne katıldı. Tören kapsamında, Kahramanmaraş’taki okul saldırısında öğrencilerine siper olarak hayatını kaybeden Ayla Öğretmen’in eşi Ramazan Kara’ya ödül takdim eden Babacan, artan okul şiddetine dikkat çekti.

"OKUL ŞİDDETİ İÇİN ACİL GÖREV GÜCÜ KURULMALI"

Okullarda yaşanan şiddet olaylarının artık her ay yeni haberlerle karşılaşılan bir boyuta ulaştığına vurgu yapan Babacan, konunun tek bir bakanlığın sorumluluğunda çözülemeyeceğini belirtti. Çok boyutlu bu mesele için acil bir komisyon kurulması gerektiğini ifade eden Babacan şunları söyledi:

"Eğitim bilimcilerin, sosyal bilimcilerin, psikologların, güvenlik uzmanlarının bir araya gelip çalıştığı bir komisyonun, bir görev gücünün acilen kurulması gerekiyor. Bu mesele öyle tek bir bakanlığın altından kalkabileceği bir mesele değil. Millî Eğitim Bakanlığı tek başına çözemez, İçişleri Bakanlığı da tek başına çözemez."

"ÖNLEM ALINMAZSA TÜRKİYE'NİN HER YERİNE YAYILABİLİR"

Acil önlem alınmadığı takdirde tehlikenin büyüyeceği uyarısında bulunan Babacan, "Aksi hâlde gerçekten bu iş büyüyebilir. Bu iş Türkiye’nin her yerine yayılabilir. Çünkü çok gencimiz var, çok öğrencimiz var, çok okulumuz var" dedi.

FON DOLANDIRICILIĞINA VE KOLAY KAZANCA SERT TEPKİ

Konuşmasında merhamet, emek, alın teri ve helal kazanç gibi değerlerin günümüzde göz ardı edildiğini belirten DEVA Partisi lideri, son dönemdeki skandallara ve yolsuzluklara şu sözlerle gönderme yaptı:

"Hele hele ülkenin şöyle bir yetki, sorumluluk, yönetim makamında olanların genel anlamda ortaya koyduğu örnekler; şu son haftalar başta olmak üzere ülkemizde gittikçe daha fazla sayıda yaşadığımız bu yolsuzluklar, dolandırıcılıklar, kolay ve hızlı para kazanma yolları… Bunlar gerçekten hepimizi çok üzüyor."

Toplumun temel değerlerinde yozlaşma olsa da Türkiye’nin kötü örneklerden ibaret olmadığını belirten Babacan, Ayla ve Tuba öğretmenler gibi fedakâr değerleri yaşatanların gerçek Türkiye'yi temsil ettiğini sözlerine ekledi.