Yargıtay noktayı koydu: Eşinizin mesajlarını gizlice okuyorsanız yandınız

KARŞILIKLI İDDİALARLA DAVA AÇILDI

Davacı kadın; eşinin kendisini başka bir kadınla aldattığını, ekonomik ve fiziksel şiddet uyguladığını, hakaret ettiğini ve evlilik birliğinin getirdiği sorumlulukları yerine getirmediğini belirterek boşanma davası açtı.