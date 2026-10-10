Kayseri’de görülen karşılıklı boşanma davası, eşlerin birbirlerinin dijital mahremiyetini ihlal etmesi bakımından emsal teşkil edecek bir kararla sonuçlandı.
Yargıtay noktayı koydu: Eşinizin mesajlarını gizlice okuyorsanız yandınız
Yargıtay, eşinin WhatsApp yazışmalarını rızası dışında takip eden koca hakkında emsal niteliğinde bir karara imza attı. Hukuka aykırı yollarla elde edilen mesajların delil kabul edilemeyeceğini vurgulayan yüksek mahkeme, gizli takip yapan erkeği boşanma davasında ağır kusurlu buldu.Kaynak: Diğer
KARŞILIKLI İDDİALARLA DAVA AÇILDI
Davacı kadın; eşinin kendisini başka bir kadınla aldattığını, ekonomik ve fiziksel şiddet uyguladığını, hakaret ettiğini ve evlilik birliğinin getirdiği sorumlulukları yerine getirmediğini belirterek boşanma davası açtı.
Erkek ise eşinin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini ve zina yaptığını öne sürerek karşı dava açtı.
Davada koca, iddiasını ispatlayabilmek için eşinin iş bilgisayarında açık kalan WhatsApp Web oturumu üzerinden yazışmalarını kadının bilgisi ve rızası dışında gizlice takip etmeye başladı ve elde ettiği mesajları mahkemeye sundu.
İLK DERECE MAHKEMESİ GİZLİ TAKİBİ KABUL ETMEDİ
Dosyayı inceleyen Kayseri 2. Aile Mahkemesi; erkeğin, eşinin bilgisi ve rızası olmaksızın bilgisayarına bağlanarak yazışmaları elde ettiğini saptadı.
Mahkeme, erkeğin zina iddiasını kanıtlayamadığı gerekçesiyle karşı davasını reddederken, yaşanan olaylarda erkeği ağır kusurlu, kadını ise hafif kusurlu bularak çiftin boşanmasına karar verdi.
HUKUKA AYKIRI DELİL SAYILAMAZ
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay’ın önüne geldi. Yargıtay, bir delilin mahkemede geçerli bir ispat aracı sayılabilmesi için mutlaka hukukun izin verdiği meşru yöntemlerle elde edilmiş olması gerektiğinin altını çizdi.
İzinsiz ve gizli yapılan takibi hukuka aykırı bulan yüksek mahkeme, ilk derece mahkemesinin kararını onadı.
KARAR KAPSAMINDA YARGITAY
Kadın lehine 500 bin TL maddi, 800 bin TL manevi olmak üzere toplam 1 milyon 300 bin TL tazminata,
Ortak çocuğun velayetinin anneye verilmesine ve çocuk için iştirak nafakası ödenmesine hükmetti.