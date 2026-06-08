Antalya, uluslararası dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Okçulukta 2026 Dünya Kupası'nın merakla beklenen 3. ayağı, yarın Antalya'da resmi olarak başlayacak. Geçtiğimiz mayıs ayında 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nı başarıyla ağırlayan şehir, bu kez dünya şampiyonlarını ağırlayacak.

MİLLİ TAKIM 16 SPORCUYLA SAHADA

9-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda, Türkiye'yi klasik ve makaralı yay kategorilerinde toplam 16 sporcu temsil edecek. Ay-yıldızlı ekipte madalya mücadelesi verecek isimler şunlar:

Erkekler Klasik Yay: Mete Gazoz, Berkay Akkoyun, Harun Kırmızıtaş, Ulaş Berkim Tümer

Kadınlar Klasik Yay: Elif Berra Gökkır, Gizem Özkan, Dünya Yenihayat, Canse Duru Tarakçı

Erkekler Makaralı Yay: Batuhan Akçaoğlu, Emircan Haney, Eren Kırca, Yağız Sezgin

Kadınlar Makaralı Yay: Yeşim Bostan Uçar, Hazal Burun, Defne Çakmak, Emine Rabia Oğuz

MİLLİLER ÇİN'DE ZİRVEYE ÇIKMIŞTI

2026 Dünya Kupası sezonuna oldukça güçlü bir başlangıç yapan milli takım, Meksika'daki ilk ayakta 3 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazanmıştı. Başarısını artırarak sürdüren ay-yıldızlılar, Çin'de düzenlenen ikinci etapta ise 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 6 madalya elde ederek organizasyonu zirvede tamamlamıştı. Sporcular, Antalya etaplarında da bu başarı grafiğini sürdürmeyi hedefliyor.