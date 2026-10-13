Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynanacak karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Barcelona'nın güçlü ve zayıf yönlerini analiz ettiklerini belirten Okan Buruk hücumdaki fırsatları değerlendirmenin önemine vurgu yaptı.

'BARCELONA POZİSYON VEREN BİR TAKIM'

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Barcelona'nın artı ve eksilerini hesaplayarak planlarımızı yaptık. Hücumda neler yapacağımız çok önemli olacak. Barcelona, pozisyon veren bir takım. Bunları değerlendirmek gerekiyor. Top bizdeyken sakin kalmamız gerekiyor."

KADRO TERCİHLERİNİ AÇIKLADI

Yoğun maç takvimi nedeniyle oyuncuların fiziksel durumlarını dikkate aldıklarını belirten Buruk kadro tercihiyle alakalı olarak, "Çok iyi oyunculara sahibiz. Kadro için maç maç değerlendirmeler yapıyoruz. Çok yoğun bir fikstürden geçiyoruz. Özellikle milli oyuncularımız çok fazla maç oynadı. O değişiklikleri yapmamız lazım. Oynayacağımız oyuna göre de oyuncularımızı seçiyoruz." diye konuştu.

'OLMO'NUN SANTRFOR OYNAMASINI BEKLEMİYORDUK'

Barcelona'nın ilk 11 tercihine de değinen Okan Buruk, "Olmo'nun santrfor oynamasını beklemiyorduk. Adeyemi, Gordon veya Gabriel Jesus beklediğimiz opsiyondu. Daha çok topa sahip olmaya çalışacaklar. Biz de ona göre planlarımızı yaptık." sözleriyle Dani Olmo'nun santrfor pozisyonunda görev almasının kendileri için sürpriz olduğunu söyledi.