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Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada kırmızı kart gören teknik direktör Okan Buruk, yaşanan pozisyonla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın 72. dakikasında hakemle yaşadığı diyaloğun ardından kırmızı kart gören Buruk, kararın gerekçesine tepki gösterirken herhangi bir hakaret veya kötü söz kullanmadığını savundu.

'ASLA HAKARET ETMEDİM'

beIN Sports'ta yer alan habere göre Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Benim hakeme hiçbir hakaretim yok. Hiçbir kötü söz söylemedim. Pozisyonu sordum. Sonra sarı kart verdi neden sarı kart verdiğini sorarken yine kötü bir şey söylemedim, asla hakaret etmedim, kötü söz söylemedim. Beni isteyerek attı."

KASIMPAŞA MAÇINDA KULÜBEDE YOK

Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Okan Buruk, milli aranın ardından oynanacak Kasımpaşa maçında yedek kulübesinde yer alamayacak.