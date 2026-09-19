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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sonucu merakla beklenen dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan derbiyi bordo-mavililer 4-0 kazanarak farklı bir galibiyete imza attı.

Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah, attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle derbide spot ışıklarını üzerine topladı. Bordo-mavililerin diğer golü ise Noah Saviolo’dan geldi.

SALAH PERDEYİ ERKEN AÇTI

Trabzonspor maça adeta golle başladı. Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Salah, 4. dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray ilk yarının ilerleyen bölümünde beraberlik için fırsatlar yakaladı. 35. dakikada Deniz Gül'ün kafa vuruşunda Dju topu çizgiden çıkarırken bir dakika sonra Jakobs'un şutunu Onana kurtardı ve top direkten sekerek dışarı çıktı.

TRABZONSPOR 5 DAKİKADA FARKI AÇTI

Bordo-mavililer, Galatasaray'ın baskısını atlattıktan sonra 39. dakikada ikinci golü buldu. Salah'ın pasında topa gelişine düzgün vuran Saviolo, skoru 2-0'a getirdi.

43’üncü dakikada Dju'nun ağlara gönderdiği top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.Trabzonspor yalnızca bir dakika sonra bu kez Salah ile golü buldu.

Dju'nun pasında kale önünde topu ağlara gönderen Mısırlı yıldız, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Trabzonspor böylece soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle gitti.

OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray ikinci yarıya baskılı başlarken 50. dakikada Sallai'nin ceza sahası dışından sert şutunu Onana kornere çeldi.

Karşılaşmanın 71. dakikasında ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, hakem Batuhan Kolak'a yönelik itirazlarının ardından kırmızı kartla tribüne gönderildi.

SALAH HAT-TRICK YAPTI

Derbinin skorunu belirleyen gol 80. dakikada geldi. Trabzonspor'un hızlı hücumunda geniş alan bulan Salah, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda soğukkanlı davranarak topu ağlara gönderdi.

Mısırlı yıldız böylece hat-trick yaparken, Trabzonspor skoru 4-0'a taşıdı. Salah ayrıca Saviolo'nun golünün asistini yaparak derbiyi 3 gol ve 1 asistle tamamladı.

GALATASARAY MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Galatasaray'da işler 87. dakikada daha da zorlaştı. Ozan Tufan'a yaptığı müdahalenin ardından önce sarı kart gören Lesley Ugochukwu için VAR devreye girdi.

Pozisyonu monitörden yeniden izleyen Batuhan Kolak, sarı kartı iptal ederek Ugochukwu'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi. Galatasaray kalan dakikaları 10 kişi oynadı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek dev derbiden farklı bir galibiyetle ayrıldı.

TRABZONSPOR-GALATASARAY İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Saviolo, Franculino

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Torreira, Leroy Sane, Yunus, Leao, Deniz

MAÇ SONU: TRABZONSPOR 4-0 GALATASARAY

1' Batuhan Kolak'ın ilk düdüğüyle Trabzonspor-Galatasaray maçı başladı.

TRABZONSPOR SALAH İLE ÖNE GEÇTİ

4' Trabzonspor hızlı hücumda golü buldu. Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Mohamed Salah kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Bordo Mavililer 1-0 öne geçti.

👀 Trabzonspor, Mohamed Salah'ın şık çalım sonrası yaptığı vuruşla ikinci gole çok yaklaştı!#TSvGS #beINSPORTS pic.twitter.com/ae6lcPLWmy — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 19, 2026

SALAH İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI

9' Salah'ın üst üste çalımlarla ceza sahası içerisinde pozisyona girdi. Şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

GALATASARAY SANE İLE TEHLİKE YARATTI

20' Galatasaray Sane ile tehlikeli geldi. Alman yıldız ceza sahasında kaleyi cepheden gören pozisyonda çektiği şutta isabeti bulamadı. Top direğin dibinden auta gitti.

DENİZ'İN KAFA VURUŞUNDA DJU TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI

35' Trabzonspor'da Dju, öşe vuruşundan gelen ortaya Deniz Gül'ün kafa vuruşunda topu çizgiden çıkararak golü önledi.

JAKOBS ONANA'YI GEÇEMEDİ

36' Sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Jakobs dar açıdan etkili şutunda Onana'yı geçemedi. Onana'nın son anda dokunduğu top direkten sekerek dışarı çıktı.

TRABZONSPOR SAVIOLO İLE FARKI İKİYE ÇIKARDI

39' Salah'ın pasında gelişine köşeye düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderen Saviolo farkı ikiye çıkardı.

DJU'NUN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

43' Muçi'nin pasında Dju kaleciyle karşı karşıya poziyonda topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyonda ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

SALAH SKORU 3-0'A GETİRDİ

44' Üst üste girdiği pozisyonlarda gole yaklaşan Dju bu kez Salah'a çıkardı. Kale önünde bu ikramı geri çevirmeyen Mısırlı yıldız skoru 3-0'a getirdi.

İLK YARI SONUCU: TRABZONSPOR 3-0 GALATASARAY

SALLAI'NİN ŞUTUNDA ONANA BAŞARILI

50' Galatasaray ikinci yarıya baskılı başladı. Ceza sahası dışından Sallai'nin sert şutunda Onana topu kornere çeldi.

UĞURCAN TERS TOPTA HATA YAPMADI

59' Saviolo'nun sol kanattan orta denemesinde Sallai'ye çarpan top yön değiştirerek kaleye doğru yöneldi. Uğurcan son anda direk dibinde topu kornere çeldi.

OKAN BURUK TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

71' Hakem Batuhan Kolak itirazları nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a kırmızı kart gösterdi.

SALAH HAT-TRICK YAPTI: SKORU 4-0 OLDU

80' Trabzonspor hızlı hücumda yinne Mohamed Salah'ı buldu. İlk goldeki gibi boş alanı topla birlikte kateden Mısırlı yıldız Kaleciyle karşı karşıya pozisyonu soğukkanlı bir şekilde bitirerek skoru 4-0'a getirdi.

GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI

87' Lesley Ugochukwu Ozan Tufan'a yaptığı sert müdahale sonrası önce sarı kart gördü. Ardından VAR tavsiyesiyle pozisyonu yeniden izleyen Batuhan Kolak'ın kararını değiştirmesiyle direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.