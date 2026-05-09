Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK: 'SABIRLI OLMAMIZ GEREKİYOR'

Okan Buruk'un maç öncesi şunları söyledi:

"Tabii ki çok heyecanlıyız. Bugün amacımız seyircimizle birlikte mutlu bir şekilde sahadan ayrılmak. Samsunspor maçı istemediğimiz gibi bitti bizim için. Orayı unuttuk tekrar hazırlandık. Sabırlı olmamız gerekiyor.

Ballet'nin forvet bölgesinde olması, geçiş hücumlarını merkezden deneyeceğini bize gösteriyor. Kolay top kaybı yapmamalı ve top kaybı yaptığımızda doğru reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Bu maçları çok oynadık. Planlarımızı yaptık.

Gabriel Sara yok, Yaser Asprilla yok, Lemina da dün antrenmana çıkabildi, kısa bir antrenman yaptı, ihtiyaç olduğunda oynayabilecek. Günay'ın cezası var.

Hepimiz bu akşam kazanmak için buradayız. Her şampiyonluk çok anlamlı çok değerli. Her sene şampiyonluk yarışı daha da zorlaşıyor. Bu akşam tarih yazma fırsatımız var. Oyuncularımla beraber bu tarihi yazacağız."