Trendyol Süper Lig’de kritik haftaya girildi. Tüm takımların aynı saatte maçlarını oynayacağı 33. haftada lider Galatasaray evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADA

Geçtiğimiz hafta Samsunspor’a yenilerek şampiyonluk şansını bu maça bırakan Sarı Kırmızılılar taraftarı önünde Antalyaspor’u yenmesi halinde üst üste 4. toplamda ise 26. Süper Lig şampiyonluğuna ulaşacak.

ANTALYASPOR KÜMEDE KALMA UMUTLARINI ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Öte yandan 29 puanla 15. sırada yer alan Antalyaspor’un ise küme düşme tehlikesi yaşıyor. Akdeniz temsilcisi son hafta öncesi alacağı puan ya da puanlarla umutlarını artırmak istiyor.

Rams Park’ta saat 20.00’de başlayan kritik karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

GALATASARAY-ANTALYASPOR İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Hüseyin, Paal, Ceesay, Saric, Soner, Abdülkadir, Doğukan, Ballet

GALATASARAY 0-0 ANTALYASPOR CANLI ANLATIM

1' Hakem Çağdaş Altay'ın ilk düdüğüyle Galatasaray-Antalyaspor maçı başladı.

DOĞUKAN UZAKTAN ŞANSINI DENEDİ

3' Doğukan'ın uzaktan sert şutunda top direğin yanından dışarı çıktı.

OSIMHEN HATALI PASTAN GELEN FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ

5' Paal'ın geri pasında hatayı sezen Osimhen sahipsiz topu kaptı ancak kaleye doğru yönelirken ayağından açtı ve Abdullah doğru zamanda kalesini terk ederek tehlikeyi önledi.

OSIMHEN YAN AĞLARA NİŞANLADI

16' Yunus Akgün'ün ortasında arka direkte topla buluşan Osimhen dar açıdan çektiği şutta isabeti bulamadı. Top yan ağlarda kaldı.

ANTALYASPOR'DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

22' Antalyaspor'da sakatlık yaşayan Saric yerini Safuri'ye bıraktı.

DOĞUKAN DA SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI

30' Antalyaspor'da bu sefer de Doğukan Sinik Sane ile girdiği mücadelede yerde kaldıktan sonra sakatlanarak kenara geldi. Doğukan'ın yerine Van de Streek dahil oldu.

BÜNYAMİN TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARTTI

31' Galatasaray Sallai ile gole yaklaştı. Kaleci Abdullah'ın boşa çıkmasının ardından Sallai boş kaleye topu göndermek istedi ancak Bünyamin çizgide yaptığı müdahaleyle golü önledi.