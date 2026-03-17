Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın Liverpool ile oynanacak dev maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Anfield'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

OKAN BURUK: 'SADECE GALATASARAY DEĞİL, TÜRK FUTBOLU İÇİN ÖNEMLİ BİR GECE'

Oyuncularına inandığını ve yarın buradan tur atlayarak ayrılmayı hayal ettiklerini ifade eden Okan Buruk şunları söyledi:

"Bu stadyumda olmak gerçekten çok güzel. Buraya girmek, yarınki maçı burada hayal etmek, kafamızda oynamak değerli. Türk futbolu için çok önemli bir gece, sadece Galatasaray için değil.

Şampiyonlar Ligi serüvenimizde inişlerimiz çıkışlarımız oldu ama çok da tecrübelendik. Bu tecrübeyi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hem futbolcuları hem teknik adamı önemli isimler. Bu sene en büyük hedefleri Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Rakibimizi 2 kere yendik ama bunlar kendi sahamızdaydı.

Şimdi yeni bir serüven, deplasmanda bir maç. Oyuncularıma inanıyorum. Verebileceklerinin en fazlasını verip neden buradan turla ayrılmayalım diye hayal ediyorum. İnşallah bu hayalimizi gerçekleştiririz."

'ÖZGÜVENİMİZ YÜKSEK'

Takım olarak iyi bir dönemden geçtiklerini ve oyuncularının özgüvenlerinin yüksek olduğunu belirten Okan Buruk, "Takım olarak iyi durumdayız. Yükselen bir performansımız var. Özgüvenimiz yüksek, daha iyi bir takım olduk. Ligde ve Avrupa'da çok başarılı gidiyoruz." dedi.

'GALATASARAY TARAFTARI BÖLÜMÜNÜN LIVERPOOL'A VERİLMESİ DOĞRU DEĞİL'

Okan Buruk ayrıca UEFA'nın Juventus rövanşındaki tribün olayları nedeniyle Galatasaray'a verdiği deplasmanda seyircisiz oynama cezasına sitem etti.

Deneyimli teknik adam Liverpool'da taraftarlarının desteğinden mahrum olmaları hakkında şunları söyledi:

"Taraftarların olması çok önemliydi ama bu da bir motivasyon. Bu ceza adil değil. Galatasaray taraftarı bölümünün, Liverpool'a verilmesi de doğru değil. Farklı kişinin hatasından farklı kişiler ceza alıyor. Cezalandırma doğru değil, adil değil. Haklı değil, doğru değil. Burada taraftarımız için oynayacağız. Nereye gidersek gidelim bizi destekliyorlar. Onlar için oynayacağız. Bu bizim için önemli bir fırsat."