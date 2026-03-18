A Milli Takım’ın Romanya ile oynayacağı maç öncesinde futbolcularımız sergiledikleri performanslarla dikkat çekiyor. İşte bu sezon şu ana kadar en skorer 10 milli futbolcu...
Sezonun en skorer Türkiye A Milli Takım futbolcuları: İlk 10'da sürpriz isimler
Romanya maçı öncesi form grafiği yükselen milli futbolcular öne çıkarken gol yollarındaki etkili performansları dikkat çekiyor. Listede sürpriz isimler de var. İşte sezonun en skorer 10 ismi...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
10 - Orkun Kökçü | 31 maç: 6 gol, 7 asist (13) | Beşiktaş
9 - Yusuf Yazıcı | 25 maç: 7 gol, 6 asist (13) | Olympiakos
8 - Umut Nayir | 29 maç: 8 gol, 5 asist (13) | Konyaspor-Trabzonspor
7 - Can Uzun | 21 maç, 8 gol, 5 asist (13) | Frankfurt
6 - Hakan Çalhanoğlu | 25 maç: 9 gol, 4 asist (13) | Inter
5 - Arda Güler | 44 maç: 4 gol, 13 asist (17) | Real Madrid
4 - Yunus Akgün | 34 maç: 8 gol, 9 asist (17) | Galatasaray
3 - Kerem Aktürkoğlu | 41 maç: 12 gol, 7 asist (19) | Benfica-Fenerbahçe
2 - Kenan Yıldız | 39 maç: 10 gol, 10 asist (20) | Juventus
1- Barış Alper Yılmaz | 40 maç: 10 gol, 14 asist (24) | Galatasaray