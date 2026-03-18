Yeniçağ Gazetesi
18 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Sezonun en skorer Türkiye A Milli Takım futbolcuları: İlk 10'da sürpriz isimler

Sezonun en skorer Türkiye A Milli Takım futbolcuları: İlk 10'da sürpriz isimler

Romanya maçı öncesi form grafiği yükselen milli futbolcular öne çıkarken gol yollarındaki etkili performansları dikkat çekiyor. Listede sürpriz isimler de var. İşte sezonun en skorer 10 ismi...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Sezonun en skorer Türkiye A Milli Takım futbolcuları: İlk 10'da sürpriz isimler - Resim: 1

A Milli Takım’ın Romanya ile oynayacağı maç öncesinde futbolcularımız sergiledikleri performanslarla dikkat çekiyor. İşte bu sezon şu ana kadar en skorer 10 milli futbolcu...

1 11
Sezonun en skorer Türkiye A Milli Takım futbolcuları: İlk 10'da sürpriz isimler - Resim: 2

10 - Orkun Kökçü | 31 maç: 6 gol, 7 asist (13) | Beşiktaş

2 11
Sezonun en skorer Türkiye A Milli Takım futbolcuları: İlk 10'da sürpriz isimler - Resim: 3

9 - Yusuf Yazıcı | 25 maç: 7 gol, 6 asist (13) | Olympiakos

3 11
Sezonun en skorer Türkiye A Milli Takım futbolcuları: İlk 10'da sürpriz isimler - Resim: 4

8 - Umut Nayir | 29 maç: 8 gol, 5 asist (13) | Konyaspor-Trabzonspor

4 11
Sezonun en skorer Türkiye A Milli Takım futbolcuları: İlk 10'da sürpriz isimler - Resim: 5

7 - Can Uzun | 21 maç, 8 gol, 5 asist (13) | Frankfurt

5 11
Sezonun en skorer Türkiye A Milli Takım futbolcuları: İlk 10'da sürpriz isimler - Resim: 6

6 - Hakan Çalhanoğlu | 25 maç: 9 gol, 4 asist (13) | Inter

6 11
Sezonun en skorer Türkiye A Milli Takım futbolcuları: İlk 10'da sürpriz isimler - Resim: 7

5 - Arda Güler | 44 maç: 4 gol, 13 asist (17) | Real Madrid

7 11
Sezonun en skorer Türkiye A Milli Takım futbolcuları: İlk 10'da sürpriz isimler - Resim: 8

4 - Yunus Akgün | 34 maç: 8 gol, 9 asist (17) | Galatasaray

8 11
Sezonun en skorer Türkiye A Milli Takım futbolcuları: İlk 10'da sürpriz isimler - Resim: 9

3 - Kerem Aktürkoğlu | 41 maç: 12 gol, 7 asist (19) | Benfica-Fenerbahçe

9 11
Sezonun en skorer Türkiye A Milli Takım futbolcuları: İlk 10'da sürpriz isimler - Resim: 10

2 - Kenan Yıldız | 39 maç: 10 gol, 10 asist (20) | Juventus

10 11
Sezonun en skorer Türkiye A Milli Takım futbolcuları: İlk 10'da sürpriz isimler - Resim: 11

1- Barış Alper Yılmaz | 40 maç: 10 gol, 14 asist (24) | Galatasaray

11 11
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro