Senegal'in olaylı final maçında Fas'ı uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup ederek şampiyon olduğu Afrika Uluslar Kupası'nda tarihi bir karara imza atıldı.

AFRİKA KUPASI'NDA ŞAMPİYONLUK SENEGAL'DEN FAS'A GEÇTİ

Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu, final maçına ilişkin yürüttüğü soruşturmanın sonucunda kararını açıklayarak Senegal'i final maçında 3-0 hükmen mağlup sayarak Fas'ı şampiyon ilan etti.

SENEGAL'İN FİNAL MAÇINI HÜKMEN KAYBETTİĞİ AÇIKLANDI

Yapılan açıklamada, “Afrika Futbol Konfederasyonu (“CAF”) Temyiz Kurulu bugün, CAF Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Yönetmeliği'nin 84. maddesi uyarınca, Senegal Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası (AFCON) Fas 2025 Final Maçı'nı hükmen kaybettiğine karar vermiştir.” denildi.