Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi teknik direktör Arne Slot basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ARNE SLOT: 'OYUNCULARIM SAVAŞMAYA HAZIR'

Arne Slot basın toplantısında şunları söyledi:

"Kolay olmayacak. Galatasaray'a karşı iki defa oynadık ve iki defa kaybettik. İlk defa evimizdeyiz. Taraftarımız bizi her zaman olduğu gibi destekleyecek. Tottenham maçında 1-1 olduktan sonra son ana kadar savaştık. Oyuncularım savaşmaya hazır. Diğer takımdan daha az şans yarattığımız çok az maç oldu. Oyuncularım bu yaklaşımı 1-1'den sonra da gösterdi.

Teknik direktörün iyi ya da kötü zamanda sorumluluğu olur. Liverpool taraftarı benimle mutlu değilse, çok fazla yanlış yapmışımdır. Biz yarın kazanmaya çalışacağız, buna tamamen hazırım.

Belki birkaç kararım, harika kararlar değildi dönüp bakınca. Her zaman maçları kazanmak için yaptım bunu. Takımımı, diğer takımların önüne geçirmek istedim. Benim olduğum maçların yüzde 90'ında takımım, rakipten daha fazla gol pozisyonu üretti."

'ANFIELD'DA ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ'

"Bizim yarın bunu göstermemiz gerekiyor, deplasmanda ya da evde bir fark varsa yarın bunu göstereceğiz işte. Anfield'da çok daha güçlüyüz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya başarılı olduğumuz için kaldık. Real Madrid'i Anfield'da yendik örneğin. Biz burada olmayı, çeyrek finale kalmayı da hak ettiğimize inanıyorum. Kendi sahalarında olması değil Galatasaray'ın iki maçı kazanmasının nedeni, çok iyilerdi, sert maçlardı, ayrıntılar belirledi maçları. Çok fazla düşünerek ayrıntıları, çok daha iyi hazırlandık."

'LIVERPOOL'DA BİR DAKİKA BİLE YALNIZ HİSSETMEDİM'

"You'll never walk alone çok güzel bir şarkı. Bize hep o ateşi veren bir şarkı. Benim amacım oyuncularımı en iyi şekilde maça hazırlamak. Büyük bir şansımız olmasını istiyorum yarınki maça. Büyük bir güçle çalıştık bu maça. Her zaman taraftarların desteğine ihtiyacımız var. Hiçbir zaman yalnız hissetmiyoruz, yarın da hissetmeyeceğiz. Bazen bu işte kaybolma hissi duyuyorsunuz bazen. Taraftarlar her zaman bizim için orada. Liverpool'da olduktan sonra 1 dakika bile yalnız hissetmedim."