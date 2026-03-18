Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber’e önemli değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, bayram mesaisinin çalışanlara ciddi bir ek gelir sağladığını ifade etti. Karakaş’a göre, bayram süresince çalışan bir kişi 4.400 TL’yi aşan ilave kazanç sağlayacak.
Bayram tatili yapamayanlar dikkat: Binlerce lira para alabileceksiniz
Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaş tatil planı yapıyor, öte yandan bazı çalışanlar ise bayram mesaisine hazırlanıyor. Peki, bayramda çalışanların kazancı ne kadar artacak?Derleyen: Baran Yalçın
GÜNLÜK KAZANÇ İKİ KATINA ÇIKIYOR
2026 senesi için brüt asgari ücret 33.030 TL olarak belirlenirken, bu rakam günlük yaklaşık 1.101 TL’ye denk geliyor.
Fakat resmi tatillerde çalışma durumunda bu ücret kanunen iki katına çıkıyor. Arefe gününün yarım gün olması nedeniyle o gün için yarım yevmiye ödenirken, bayramın birinci günü gibi resmi tatillerde çalışanlar tam gün üzerinden çift yevmiye alıyor.
'HAFTA SONU' İŞLERİ DEĞİŞTİREBİLİR
Öte yandan bayramın hafta sonuna denk gelmesi durumunda kazanç daha da yükselebiliyor. Bu sene Ramazan Bayramı’nın cumartesi ve pazar günlerine gelmesi sebebiyle hafta sonu mesaisiyle beraber çalışanların ücreti 2,5 katına kadar artabiliyor.
Eğer çalışan haftalık 45 saatlik çalışma süresini de aşarsa, buna ek olarak fazla mesai ücreti de devreye giriyor ve yarım yevmiye daha kazanma imkânı doğuyor.
EMEKLİ MAAŞINA DA KATKISI VAR
Öte yandan Karakaş bu ek kazançların sadece anlık gelir artışı sağlamadığını, SGK’ya bildirildiği için uzun vadede emeklilik maaşına da olumlu katkı sunduğunu ifade etti.