Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray evinde 1-0 mağlup ettiği Liverpool ile yarın Anfield'da rövanş maçına çıkacak.

GALATASARAY TARAFTARI TAKIM OTOBÜSÜNÜ MEŞALELERLE KARŞILADI

Bu zorlu karşılaşmada UEFA'nın cezası nedeniyle tribünde yerini alamayacak olsalar da takımını yalnız bırakmayan sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray kafilesini taşıyan takım otobüsünü Liverpool sokaklarında meşaleler yakarak karşıladı. Galatasaray taraftarları tezahüratlar ve havai fişekler eşliğinde deyim yerindeyse Ali Sami Yen cehennemini Liverpool'a taşıdı.

Kısa süre içerisinde sosyal medyada geniş yankı bulan görüntüler İngilizler tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. Galatasaray taraftarlarının maça giremeyecek olmasına rağmen takımlarına desteği büyük beğeni topladı.