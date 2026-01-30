Kış transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Fenerbahçe’den flaş bir hamle geldi. Teknik direktör Okan Buruk’un daha önce Icardi yerine kadroda görmek istediği Sidiki Cherif, adım adım Fenerbahçe yolcusu. Kulis bilgilerinden gelen iddialara göre Kanarya’nın 18 yaşındaki golcü için teklif yaptığı iddia edildi.

FENERBAHÇE MUTLU SONA ÇOK YAKIN

L'Equipe’te yer alan habere göre; Fenerbahçe 18 yaşındaki golcünün transferini bitirmek üzere. Aynı zamanda bu transfer sürecine Crystal Palace ve Fransa’dan Paris FC’nin dahil olduğu aktarıldı.

OKAN BURUK KEŞFETMİŞTİ: SADETTİN SARAN İSTANBUL’A GETİRİYOR

Öte yandan daha önce Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Cherif’i kadrosunda görmek istedi. 18 yaşındaki golcü Icardi’nin yerine düşünülüyordu.

Okan Buruk Icardi'nin yedeği olarak kadroda düşünüyordu

Sidiki Chérif, 2024-25 sezonunda gelişimini yavaşlatan bir dizi sakatlık yaşadı. 235 gün sahalardan uzak kalmasının ana nedeni üst üste yaşadığı kas problemleriydi. 22 Eylül 2024'de ciddi bir uyluk sakatlığı yaşadı. 126 gün sahalardan uzak kaldı. Ocak sonuna kadar forma giyemedi.