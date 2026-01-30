Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sabah saatlerinde Aydın'da 3.8 olarak deprem gerçekleşti. Aydın’daki depremin ardından vatandaşlar arasında endişeye neden oldu.

DAHA ÖNCE TAHMİN ETMİŞTİ

Depremin ardından uzman isim Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, X hesabı üzerinden Aydın’daki depreme dair 2020 yılındaki Kuşadası-Sisam 6,9 depremine değinerek, devamlarının Aydın-Germencik’te olacağını geçmişte söylediğini hatırlattı.

Bugünkü depremin söylediği konumda olduğunu belirten Ercan, ‘o bölgelerden uzaklaşın’ uyarısında bulundu. Ercan, şu ifadeleri kullandı:

'VERİMLİ SULAK OVALARDAN UZAKLAŞIN'

Bu bölge daha büyük bir deprem yapmak için gerilmeye sürdürecek. Kaldı ki buradaki JEOTERMAL enerjinin kaynağı da depremlerdir.

İleride Aydın ilinde bu depremleri deneyimleceğiz. O nedenle verimli sulak ovalardan uzaklaşın daha kuzeyde Aydın dağlarına yakın sağlam yerde sağlam yapılarda oturun.

Geçen gün törenle açılan Aydın’ın şehir hastanesi ne yazık ki en sakıncalı yerde yapılaşmıştır. Bilimin yolundan ayrılmayın. Kırık, değil sarsıntı yıkar.