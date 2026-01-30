AKP MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ‘küskünler’ uyarısı geldi. Nefes yazarı Nuray Babacan’ın aktardığına göre Erdoğan, toplantıdaki bildik dış politika ve Suriye değerlendirmelerinden sonra, AKP'lilere “Daha önce partide siyaset yapan arkadaşları arayıp sorun, onları faaliyetlere davet edin, çalışmalara katın” talimatı verdi.

Nuray Babacan’ın bugünkü köşesindeki dikkat çeken ‘Küskünler Uyarısı’ başlıklı bölüm şöyle:

"Son dönemde, eski siyasiler, eski il yöneticilerinin devre dışı bırakıldığı, onların tecrübelerinden yararlanılmadığına yönelik şikayetler artmıştı.

Anlaşılan, “Biz bu kişilerden yararlanmayarak, yeni bir cephe açıyoruz. Küskünler oluşturuyoruz” diyenlerin sözleri Cumhurbaşkanına kadar ulaşmış.

Erdoğan, bildik dış politika ve Suriye değerlendirmelerinin ardından, “Daha önce partide siyaset yapan arkadaşları arayıp sorun, onları faaliyetlere davet edin, çalışmalara katın” uyarısında bulunmuş.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden bu yana iktidar partisinin MYK ve MKYK toplantılarının, hükümet ve parti politikaları konusunda özeleştiri yapılıp, revize edildiği yerler olmaktan çıktığına ilişkin çok sayıda eleştiri var."