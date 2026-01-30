Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu’na soğuk duş: Kimse bu kadarını beklemiyordu, 5 sayfa mektup yazmış

Fenerbahçe’nin 22.5 milyon euroya transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu için kriz derinleşiyor. UEFA, Kerem transferi için inceleme başlatmış ve ortalık karışmıştı. Son olarak konuyla ilgili ünlü gazeteci Serdar Ali Çeliker’den dikkat çeken yeni bir açıklama geldi.