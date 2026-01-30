Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu’na soğuk duş: Kimse bu kadarını beklemiyordu, 5 sayfa mektup yazmış

Fenerbahçe’nin 22.5 milyon euroya transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu için kriz derinleşiyor. UEFA, Kerem transferi için inceleme başlatmış ve ortalık karışmıştı. Son olarak konuyla ilgili ünlü gazeteci Serdar Ali Çeliker’den dikkat çeken yeni bir açıklama geldi.
Benfica’dan sürpriz bir şekilde Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu için UEFA inceleme başlatmıştı. Konuyla ilgili spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler’den bomba bir açıklama geldi. ‘5 sayfa mektup yazmış’ diyerek duyurdu. İşte Kerem Aktürkoğlu krizinin detayları…Derleyen: Furkan Çelik
Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Serdar Ali Çeliker, Türkiye'den şikayet eden kulüplerin olduğunu belirtirken, Galatasaray'ın 5 sayfa mektup yazdığını aktardı.
SERDAR ALİ ÇELİKER KEREM BOMBASINI PATLATTI
Neo Spor'da çarpıcı açıklamalarda bulunan Çeliker, “Kerem Aktürkoğlu transferini Türkiye’den şikayet eden başka külüpler de varmış. Galatasaray, 5 sayfa mektup yazmış. Birileri tarafından ''Kerem’i yabancı kuruluşlara şikayet ettiniz mi?'' diye bir telefon geleceğini düşünüyorum.” dedi.
‘BİRİLERİ NEDEN GALATASARAY’A TELEFON ETSİN?’
Galatasaray’a birilerin telefon açtığını belirten Serdar Ali Çeliker, “Hayırdır Fenerbahçe dokunulmaz mı? Varsa bir usulsüzlük tabiki denetleyecek UEFA. Birileri neden Galatasaray’a telefon etsin?” sözlerini sarf etti.
Konuşmasını sürdüren Çelikler, ''Kerem Aktürkoğlu transferiyle ilgili olarak bir taraf, Fenerbahçe’nin 8–12 milyon euro arasında ceza alacağını söylüyor. UEFA FFP kurulu Fenerbahçe'ye denetime gelecek. Fenerbahçe'nin seçilme sebebi Hakan Safi'nin Kerem Aktürkoğlu PR'ı. Yönetimin bu iş için uğraştığını ve Hakan Safi'ye kızgın olduklarını biliyorum.
Fenerbahçe yönetimi ise ceza gelmemesi için uğraşıyor. Eğer para cezası gelirse, Hakan Safi ödemeli!'' dedi.
KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNDE NELER YAŞANMIŞTI?
Geçtiğimiz günlerde gazeteci Tahir Kum, UEFA Finansal Fair Play (FFP) kriterleri kapsamında Fenerbahçe Kulübü’nde kapsamlı bir inceleme yapıldığı ve Kerem Aktürkoğlu transferinin de inceleneceğini belirtmişti.