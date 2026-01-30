Yeniçağ Gazetesi
30 Ocak 2026 Cuma
En çok satılan akıllı telefonlar belli oldu: Apple ve Samsung ilk 10'da

En çok satılan akıllı telefonlar belli oldu: Apple ve Samsung ilk 10'da

Apple’ın iPhone 16 modeli globalde en çok satan akıllı telefon oldu. İlk 10’da 7 Apple modeli yer alarak rakiplerine fark attı. İşte detaylar…

Baran Yalçın
Son Güncelleme:
En çok satılan akıllı telefonlar belli oldu: Apple ve Samsung ilk 10'da - Resim: 1

10. Apple iPhone 16e

1 10
En çok satılan akıllı telefonlar belli oldu: Apple ve Samsung ilk 10'da - Resim: 2

9. Samsung Galaxy S25 Ultra

2 10
En çok satılan akıllı telefonlar belli oldu: Apple ve Samsung ilk 10'da - Resim: 3

8. Apple iPhone 15

3 10
En çok satılan akıllı telefonlar belli oldu: Apple ve Samsung ilk 10'da - Resim: 4

7. Apple iPhone 17

4 10
En çok satılan akıllı telefonlar belli oldu: Apple ve Samsung ilk 10'da - Resim: 5

6. Samsung Galaxy A06 4G

5 10
En çok satılan akıllı telefonlar belli oldu: Apple ve Samsung ilk 10'da - Resim: 6

5. Samsung Galaxy A16 5G

6 10
En çok satılan akıllı telefonlar belli oldu: Apple ve Samsung ilk 10'da - Resim: 7

4. Apple iPhone 17 Pro Max

7 10
En çok satılan akıllı telefonlar belli oldu: Apple ve Samsung ilk 10'da - Resim: 8

3. Apple iPhone 16 Pro

8 10
En çok satılan akıllı telefonlar belli oldu: Apple ve Samsung ilk 10'da - Resim: 9

2. Apple iPhone 16 Pro Max

9 10
En çok satılan akıllı telefonlar belli oldu: Apple ve Samsung ilk 10'da - Resim: 10

1. Apple iPhone 16

10 10
