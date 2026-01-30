10. Apple iPhone 16e
En çok satılan akıllı telefonlar belli oldu: Apple ve Samsung ilk 10'da
Apple’ın iPhone 16 modeli globalde en çok satan akıllı telefon oldu. İlk 10’da 7 Apple modeli yer alarak rakiplerine fark attı. İşte detaylar…Derleyen: Baran Yalçın
9. Samsung Galaxy S25 Ultra
8. Apple iPhone 15
7. Apple iPhone 17
6. Samsung Galaxy A06 4G
5. Samsung Galaxy A16 5G
4. Apple iPhone 17 Pro Max
3. Apple iPhone 16 Pro
2. Apple iPhone 16 Pro Max
1. Apple iPhone 16
