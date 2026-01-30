Yeniçağ Gazetesi
30 Ocak 2026 Cuma
Anasayfa Gündem Bülent Ersoy’dan Müjdat Gezen’e: Ben zaten yumuşaktım

Bülent Ersoy’dan Müjdat Gezen’e: Ben zaten yumuşaktım

Müjdat Gezen'in "Erkoç çok sert, biraz yumuşatalım" diyerek soyadını değiştirdiğini açıklayan Bülent Ersoy, "Ben zaten yumuşaktım" sözlerini sarf etti. Ersoy’un esprisi sonrası salon kahkahaya boğuldu.

Usta sanatçı Müjdat Gezen, "7 Kocalı Hürmüz" oyununun Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki gösteriminin ardından izleyicilere dev bir sürpriz açıkladı.

"BEN ZATEN YUMUŞAKTIM"

Sahneden Bülent Ersoy’a seslenen Müjdat Gezen, Diva’nın soyadını kendisinin değiştirdiğini açıkladı. Gerçek soyadı "Erkoç" olan sanatçıya, "Erkoç çok sert, biraz yumuşatalım" diyerek "Ersoy" soyadını verdiğini anlatan Gezen’e, Bülent Ersoy’dan esprili yanıt geldi.

Diva, usta sanatçıya "Aslında ben zaten yumuşaktım" diyerek yanıt verince tüm salon kahkahaya boğuldu.

BÜLENT ERSOY TEKLİFİ KABUL ETTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Müjdat Gezen, Gırgıriye için assolist arayışının uzun sürdüğünü ve en sonunda Bülent Ersoy’u ikna ettiğini açıkladı.

Ersoy’un ilk etapta yoğun programı sebebiyle teklife sıcak bakmadığını belirten Gezen, "Bülent Hanım herkese hayır demeyi adet edinmiştir ama sonunda kabul etti" diyerek müjdeyi verdi.

Oyunda Gırgıriye’nin assolisti olarak sahneye çıkacak olan Bülent Ersoy, üç şarkı seslendirecek.

Kaynak: Haber Merkezi
